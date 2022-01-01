Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00
Арт. О00000028133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|Ручной разбрасыватель
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Назначение
|Для семян
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- Ручной разбрасыватель-сеялка M Gardena 00431-20.000.00 широко используется садоводами для удобрения небольших территорий с посадками, а также для посева семян. Плотность распределения регулируется непосредственно на рукояти. Данная модель раскидывает сыпучие вещества в диапазоне от 1 до 4 метров. Разбрасыватель подходит также для посыпания реагентами дорожек зимой.
Преимущества
- Контейнер Gardena 00431-20.000.00 из высококачественного пластика
- Вращающийся ротор обеспечивает оптимальную функциональность и равномерное разбрасывание материала
- Скорость вращения рукоятки регулирует скорость разбрасывания
- Площадь рабочей зоны - 100 м² ±20%