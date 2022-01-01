Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00

Преимущества

Контейнер Gardena 00431-20.000.00 из высококачественного пластика

Вращающийся ротор обеспечивает оптимальную функциональность и равномерное разбрасывание материала

Скорость вращения рукоятки регулирует скорость разбрасывания

Площадь рабочей зоны - 100 м² ±20%

Ручной разбрасыватель-сеялка M Gardena 00431-20.000.00 широко используется садоводами для удобрения небольших территорий с посадками, а также для посева семян. Плотность распределения регулируется непосредственно на рукояти. Данная модель раскидывает сыпучие вещества в диапазоне от 1 до 4 метров. Разбрасыватель подходит также для посыпания реагентами дорожек зимой.