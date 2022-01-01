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Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00
2 480 ₽
Сеялки ручные
    Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00
    Арт. О00000028133
    Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00
    Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00
    Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00
    Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00
      Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00
      Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00
      Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00
      Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00

      Разбрасыватель-сеялка ручная Gardena M 00431-20.000.00

      2 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      25 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028133

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		Ручной разбрасыватель
      Назначение
      		Для семян
      Все характеристики
      2 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      25 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной разбрасыватель-сеялка M Gardena 00431-20.000.00 широко используется садоводами для удобрения небольших территорий с посадками, а также для посева семян. Плотность распределения регулируется непосредственно на рукояти. Данная модель раскидывает сыпучие вещества в диапазоне от 1 до 4 метров. Разбрасыватель подходит также для посыпания реагентами дорожек зимой.

        Преимущества

        • Контейнер Gardena 00431-20.000.00 из высококачественного пластика
        • Вращающийся ротор обеспечивает оптимальную функциональность и равномерное разбрасывание материала
        • Скорость вращения рукоятки регулирует скорость разбрасывания
        • Площадь рабочей зоны - 100 м² ±20%