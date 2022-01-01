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Генератор CHAMPION DG6501E
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Дизельные генераторы
    Генератор CHAMPION DG6501E
    Арт. champion_2294
    Генератор CHAMPION DG6501E
    Генератор CHAMPION DG6501E
    Генератор CHAMPION DG6501E
      Генератор CHAMPION DG6501E
      Генератор CHAMPION DG6501E
      Генератор CHAMPION DG6501E

      Генератор CHAMPION DG6501E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2294

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельный генератор Champion DG6501E оснащается двумя розетками 220 В и выходом на 12 В, что дает возможность запитать оборудование и технику суммарной мощностью до 5 кВт. Модель является незаменимым помощником на строительной площадке, в загородном доме или гараже. Большие обрезиненные колеса и рукоятки гарантируют легкость транспортировки агрегата. Специальные опоры служат для дополнительной устойчивости во время работы. Все элементы управления (вольтметр, замок зажигания, выключатель сети) располагаются в одном месте и способствуют удобству эксплуатации. Рама надежно защищает узлы и детали генератора от механических повреждений. Одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением обеспечивает стабильную работу агрегата.

        Преимущества

        • Щеточный тип ротора
        • Ручной и электростартер
        • Долгий срок службы
        • Защита от коррозии