Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Фекальный насос JEMIX GSMAX-750 - предназначен для откачивания канализационных, дренажных, дождевых и грунтовых вод в том числе включающие фракции до 35 мм. Имеет встроенный в корпус поплавковый выключатель который включает и отключает насос по уровню воды в автоматическом режиме, что предотвращает работу насоса без воды и повышает удобство использования