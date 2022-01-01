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Фекальный насос Jemix Gsmax-750
4 761 ₽
5 290 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Фекальный насос Jemix Gsmax-750
    Арт. О00000040607
    Фекальный насос Jemix Gsmax-750
    Фекальный насос Jemix Gsmax-750
    Фекальный насос Jemix Gsmax-750
    Фекальный насос Jemix Gsmax-750
    Фекальный насос Jemix Gsmax-750
      Фекальный насос Jemix Gsmax-750
      Фекальный насос Jemix Gsmax-750
      Фекальный насос Jemix Gsmax-750
      Фекальный насос Jemix Gsmax-750
      Фекальный насос Jemix Gsmax-750

      Фекальный насос Jemix Gsmax-750

      • -529 ₽
      4 761 ₽
      5 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040607

      Характеристики

      Производитель
      		Jemix
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Китай
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1, внешняя G1 1/2, внешняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      • -529 ₽
      4 761 ₽
      5 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фекальный насос JEMIX GSMAX-750 - предназначен для откачивания канализационных, дренажных, дождевых и грунтовых вод в том числе включающие фракции до 35 мм. Имеет встроенный в корпус поплавковый выключатель который включает и отключает насос по уровню воды в автоматическом режиме, что предотвращает работу насоса без воды и повышает удобство использования

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы