Фекальный насос Jemix Gsmax-750
Арт. О00000040607
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Китай
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1, внешняя G1 1/2, внешняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Фекальный насос JEMIX GSMAX-750 - предназначен для откачивания канализационных, дренажных, дождевых и грунтовых вод в том числе включающие фракции до 35 мм. Имеет встроенный в корпус поплавковый выключатель который включает и отключает насос по уровню воды в автоматическом режиме, что предотвращает работу насоса без воды и повышает удобство использования
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы