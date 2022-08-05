Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery Set 1.444-401
Арт. О00000028934
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery 1.444-401 идеальна для работы в саду. Оснащена аккумулятором и зарядным устройством. Работает в двух режимах: сбор скошенной травы в контейнер, мульчирование. Регулировка высоты скашивания от 35 до 65 мм подходит для различных задач.Складные рукоятка и травосборник обеспечат легкую транспортировку и хранение.
Преимущества
- Компактная конструкция
- Косильная система "2 в 1"
- Малый вес
- Высокая маневренность
- Заточенный стальной нож гарантирует аккуратное скашивание травы
- Специальные гребенки обеспечивают захват травы, растущей по краям газонов, и ее аккуратное срезание
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места
- Предохранительный ключ исключает непреднамеренное включение
- Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В