Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery Set 1.444-401

Преимущества

Компактная конструкция

Косильная система "2 в 1"

Малый вес

Высокая маневренность

Заточенный стальной нож гарантирует аккуратное скашивание травы

Специальные гребенки обеспечивают захват травы, растущей по краям газонов, и ее аккуратное срезание

Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места

Предохранительный ключ исключает непреднамеренное включение

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В

Газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery 1.444-401 идеальна для работы в саду. Оснащена аккумулятором и зарядным устройством. Работает в двух режимах: сбор скошенной травы в контейнер, мульчирование. Регулировка высоты скашивания от 35 до 65 мм подходит для различных задач.Складные рукоятка и травосборник обеспечат легкую транспортировку и хранение.