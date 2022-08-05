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Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery Set 1.444-401
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery Set 1.444-401
    Арт. О00000028934
    5.0
    1
    Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery Set 1.444-401
    Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery Set 1.444-401
    Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery Set 1.444-401
      Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery Set 1.444-401
      Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery Set 1.444-401
      Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery Set 1.444-401

      Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery Set 1.444-401

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000028934
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery 1.444-401 идеальна для работы в саду. Оснащена аккумулятором и зарядным устройством. Работает в двух режимах: сбор скошенной травы в контейнер, мульчирование. Регулировка высоты скашивания от 35 до 65 мм подходит для различных задач.Складные рукоятка и травосборник обеспечат легкую транспортировку и хранение.

        Преимущества

        • Компактная конструкция
        • Косильная система "2 в 1"
        • Малый вес
        • Высокая маневренность
        • Заточенный стальной нож гарантирует аккуратное скашивание травы
        • Специальные гребенки обеспечивают захват травы, растущей по краям газонов, и ее аккуратное срезание
        • Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места
        • Предохранительный ключ исключает непреднамеренное включение
        • Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В