Кран шаровой ITAP п/пр В-В 3/4" (бабочка) 092

Шаровой кран наиболее надежен по конструкции, в основе конструкции – гладкий хромированный шар, который плотно прилегает к другим деталям и уплотнительным прокладкам. Он дает наименьшую протечку после монтажа, надежно перекрывая воду. Данная конструкция широко применяется в смесителях, а его отверстие дает возможность обеспечивать прохождение жидкости в отверстие, соответствующее сечению водопроводной трубы.