Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P
Арт. X190396142136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип лопаты
|совковая
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Общая длина, мм
|1305
- Лопата совковая песочная (тип 2) предназначена для работы с сыпучими грузами, такими как песок, гравий, уголь, зерно. Также возможно применение лопаты при работе с бетоном, при разгрузке сыпучих материалов, осуществляющейся через люки в железнодорожных вагонах, обратной стороной лопаты.
Преимущества
- Полотно лопаты имеет форму прямоугольника с закраинами, три ребра жесткости
- Благодаря наличию ребер жесткости, лопата очень прочная, вы в этом убедитесь непременно много раз
- Полотно лопаты изготовлено по уникальной технологии из высококачественной рельсовой стали, покрыто порошковой краской
- Лопата оснащена высококачественным черенком, покрытым лаком и эргономичной легкой пластиковой ручкой