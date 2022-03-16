Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P

Преимущества

Полотно лопаты имеет форму прямоугольника с закраинами, три ребра жесткости

Благодаря наличию ребер жесткости, лопата очень прочная, вы в этом убедитесь непременно много раз

Полотно лопаты изготовлено по уникальной технологии из высококачественной рельсовой стали, покрыто порошковой краской

Лопата оснащена высококачественным черенком, покрытым лаком и эргономичной легкой пластиковой ручкой

Лопата совковая песочная (тип 2) предназначена для работы с сыпучими грузами, такими как песок, гравий, уголь, зерно. Также возможно применение лопаты при работе с бетоном, при разгрузке сыпучих материалов, осуществляющейся через люки в железнодорожных вагонах, обратной стороной лопаты.