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Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P
5.0
2
Найти аналог
Совковые лопаты
    Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P
    Арт. X190396142136
    5.0
    2
    Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P
    Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P
    Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P
    Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P
      Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P
      Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P
      Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P
      Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P

      Лопата совковая песочная с черенком и ручкой Diggermaer D1.4C1P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diggermaer
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		1305
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лопата совковая песочная (тип 2) предназначена для работы с сыпучими грузами, такими как песок, гравий, уголь, зерно. Также возможно применение лопаты при работе с бетоном, при разгрузке сыпучих материалов, осуществляющейся через люки в железнодорожных вагонах, обратной стороной лопаты.

        Преимущества

        • Полотно лопаты имеет форму прямоугольника с закраинами, три ребра жесткости
        • Благодаря наличию ребер жесткости, лопата очень прочная, вы в этом убедитесь непременно много раз
        • Полотно лопаты изготовлено по уникальной технологии из высококачественной рельсовой стали, покрыто порошковой краской
        • Лопата оснащена высококачественным черенком, покрытым лаком и эргономичной легкой пластиковой ручкой