Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, без зарядного устройства и аккум

Преимущества

Травосборник с индикатором уровня травы

Электрический тормоз двигателя

Плавный пуск

Литий-ионный аккумулятор - отсутствует эффект памяти и саморазряда

Ручка на травосборнике для удобства его опустошения

Отсутствие токсичных выхлопов

Номинальное напряжение: 36 В

Высота скашивания 25-75 мм, 6 ступеней

Частота холостого хода: 3700 мин -1

Потребляемая мощность: 620 Вт

Рекомендуемая площадь скашивания: 300-600 м2

Газонокосилка Makita DLM380Z питается от двух литий-ионных аккумуляторов 18 В. Предназначена для работы на участках площадью 300-600 кв.м. За один проход обрабатывает полосу шириной 38 см. Высота скашивания изменяется в диапазоне 25-75 мм при помощи центрального рычага, имеющего 6 положений. В конструкции травосборника предусмотрена ручка для удобства опустошения. Колеса максимально заведены за края, что позволяет работать вблизи стен и заборов.