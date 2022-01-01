Манометр абсолютного давления Testo 511

Преимущества

Прибор поддерживает 10 единиц измерения: гПа, мбар, Па, ммН2О, ммНg, дюймН2О, дюймНg, фунт на кв.дюйм, м, фут

Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт - 2 AAA микро-батарейки

Срок службы батарейки - 200 ч.

Защитная крышка обеспечивает безопасное хранение и использование

Подсветка дисплея позволяет пользоваться прибором в местах с малым освещением

Измеритель имеет большие функциональные возможности: измерение абсолютного и барометрического давления, расчет барометрической высоты

Небольшие размеры и вес позволяют легко поместить измеритель в карман

Диапазон измерений - от 300 до 1200 гПа

Разрешение - 0.1 гПа

Манометр Testo 511 предназначен для измерения общего и барометрического давления жидкости. Прибор имеет небольшие размеры, легкий вес, высокие функциональные возможности и минимальную погрешность измерений - +/-3 гПа. Измеритель оснащен ярким дисплеем с синей подсветкой для удобного считывания всех значений. Корпус изготовлен из легкого пластика, устойчивого к высоким температурам до +70 градусов, что значительно увеличивает срок службы.