Манометр абсолютного давления Testo 511
Арт. geototal_363
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мин. диапазон измерений, гПа
|300
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Макс. диапазон измерений, гПа
|1200
- Манометр Testo 511 предназначен для измерения общего и барометрического давления жидкости. Прибор имеет небольшие размеры, легкий вес, высокие функциональные возможности и минимальную погрешность измерений - +/-3 гПа. Измеритель оснащен ярким дисплеем с синей подсветкой для удобного считывания всех значений. Корпус изготовлен из легкого пластика, устойчивого к высоким температурам до +70 градусов, что значительно увеличивает срок службы.
Преимущества
- Прибор поддерживает 10 единиц измерения: гПа, мбар, Па, ммН2О, ммНg, дюймН2О, дюймНg, фунт на кв.дюйм, м, фут
- Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт - 2 AAA микро-батарейки
- Срок службы батарейки - 200 ч.
- Защитная крышка обеспечивает безопасное хранение и использование
- Подсветка дисплея позволяет пользоваться прибором в местах с малым освещением
- Измеритель имеет большие функциональные возможности: измерение абсолютного и барометрического давления, расчет барометрической высоты
- Небольшие размеры и вес позволяют легко поместить измеритель в карман
- Диапазон измерений - от 300 до 1200 гПа
- Разрешение - 0.1 гПа