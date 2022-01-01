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Манометр абсолютного давления Testo 511
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Манометры барометрического давления
    Манометр абсолютного давления Testo 511
    Арт. geototal_363
    Манометр абсолютного давления Testo 511

      Манометр абсолютного давления Testo 511

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_363

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. диапазон измерений, гПа
      		300
      Макс. диапазон измерений, гПа
      		1200
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Манометр Testo 511 предназначен для измерения общего и барометрического давления жидкости. Прибор имеет небольшие размеры, легкий вес, высокие функциональные возможности и минимальную погрешность измерений - +/-3 гПа. Измеритель оснащен ярким дисплеем с синей подсветкой для удобного считывания всех значений. Корпус изготовлен из легкого пластика, устойчивого к высоким температурам до +70 градусов, что значительно увеличивает срок службы.

        Преимущества

        • Прибор поддерживает 10 единиц измерения: гПа, мбар, Па, ммН2О, ммНg, дюймН2О, дюймНg, фунт на кв.дюйм, м, фут
        • Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт - 2 AAA микро-батарейки
        • Срок службы батарейки - 200 ч.
        • Защитная крышка обеспечивает безопасное хранение и использование
        • Подсветка дисплея позволяет пользоваться прибором в местах с малым освещением
        • Измеритель имеет большие функциональные возможности: измерение абсолютного и барометрического давления, расчет барометрической высоты
        • Небольшие размеры и вес позволяют легко поместить измеритель в карман
        • Диапазон измерений - от 300 до 1200 гПа
        • Разрешение - 0.1 гПа