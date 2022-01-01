Машина газонокосильная Сroso 2WD
Арт. 1128586
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Франция
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Минимальная высота скашивания, мм
|50
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Максимальная высота скашивания, мм
|100
- Садовый трактор-газонокосилка СROSO 2WD с бензиновым двигателем 22 л.с. предназначен для расчистки больших территорий (примерная площадь 90 соток) от растительности на склонах, обочинах дорог и сложных ландшафтах (с уклоном до 20 градусов, кратковременно - до 30). Профессиональная машина способна срезать не только траву, но и кустарник (до 50 мм в диаметре).
Преимущества
- Складная защитная рама
- Конструкция с низким центром тяжести
- Передний и задний защитные бамперы
- Эффективная система освещения Bright Light
- Механическая блокировка дифференциала