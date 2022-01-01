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Машина газонокосильная Сroso 2WD
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Садовые тракторы
    Машина газонокосильная Сroso 2WD
    Арт. 1128586
    Машина газонокосильная Сroso 2WD

      Машина газонокосильная Сroso 2WD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128586

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Франция
      Минимальная высота скашивания, мм
      		50
      Максимальная высота скашивания, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовый трактор-газонокосилка СROSO 2WD с бензиновым двигателем 22 л.с. предназначен для расчистки больших территорий (примерная площадь 90 соток) от растительности на склонах, обочинах дорог и сложных ландшафтах (с уклоном до 20 градусов, кратковременно - до 30). Профессиональная машина способна срезать не только траву, но и кустарник (до 50 мм в диаметре).

        Преимущества

        • Складная защитная рама
        • Конструкция с низким центром тяжести
        • Передний и задний защитные бамперы
        • Эффективная система освещения Bright Light
        • Механическая блокировка дифференциала