Машина газонокосильная Сroso 2WD

Преимущества

Складная защитная рама

Конструкция с низким центром тяжести

Передний и задний защитные бамперы

Эффективная система освещения Bright Light

Механическая блокировка дифференциала

Садовый трактор-газонокосилка СROSO 2WD с бензиновым двигателем 22 л.с. предназначен для расчистки больших территорий (примерная площадь 90 соток) от растительности на склонах, обочинах дорог и сложных ландшафтах (с уклоном до 20 градусов, кратковременно - до 30). Профессиональная машина способна срезать не только траву, но и кустарник (до 50 мм в диаметре).