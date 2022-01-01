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Валик Master Color 30-0787, 250 мм
300 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик Master Color 30-0787, 250 мм
    Арт. О00000025663
    Валик Master Color 30-0787, 250 мм
    Валик Master Color 30-0787, 250 мм
      Валик Master Color 30-0787, 250 мм
      Валик Master Color 30-0787, 250 мм

      Валик Master Color 30-0787, 250 мм

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025663

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик Master Color 30-0787, 250 мм имеет надежное трехточечное крепление к ручке. Используется для обработки гладких и полушероховатых материалов.

        Преимущества

        • Шубка качественно зафиксирована путем термосинтеза
        • Основа ролика выполнена из полипропилена
        • Полиакриловая шубка с длинным ворсом подходит для ЛКМ на водной основе