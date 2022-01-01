Преимущества

Шубка качественно зафиксирована путем термосинтеза

Основа ролика выполнена из полипропилена

Полиакриловая шубка с длинным ворсом подходит для ЛКМ на водной основе

Валик Master Color 30-0787, 250 мм имеет надежное трехточечное крепление к ручке. Используется для обработки гладких и полушероховатых материалов.