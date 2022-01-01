Валик Master Color 30-0787, 250 мм
Арт. О00000025663
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|полиакрил
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- Валик Master Color 30-0787, 250 мм имеет надежное трехточечное крепление к ручке. Используется для обработки гладких и полушероховатых материалов.
Преимущества
- Шубка качественно зафиксирована путем термосинтеза
- Основа ролика выполнена из полипропилена
- Полиакриловая шубка с длинным ворсом подходит для ЛКМ на водной основе