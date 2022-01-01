Валик Master Color 30-0786, 180 мм
Арт. О00000025662
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|полиакрил
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- Валик Master color 30-0786, 180 мм отличается надежностью крепления к ручке при помощи трехточечной системы.
Преимущества
- Шубка закреплена методом термосинтеза
- Основа изготовлена из полипропилена
- Полиакриловый ворс предназначен для вододисперсионных красок
- Подходит для гладких и полушероховатых поверхностей