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Валик Master Color 30-0786, 180 мм
280 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик Master Color 30-0786, 180 мм
    Арт. О00000025662
    Валик Master Color 30-0786, 180 мм

      Валик Master Color 30-0786, 180 мм

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025662

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик Master color 30-0786, 180 мм отличается надежностью крепления к ручке при помощи трехточечной системы.

        Преимущества

        • Шубка закреплена методом термосинтеза
        • Основа изготовлена из полипропилена
        • Полиакриловый ворс предназначен для вододисперсионных красок
        • Подходит для гладких и полушероховатых поверхностей