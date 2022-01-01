Валик Master Color 30-1062, 150 мм

Преимущества

Предназначается для работы с красками на водной основе

Шубка надежно закреплена путем термосинтеза

Диаметр ролика равен 15/35 мм

Валик, ядро 15мм, полиамид, ворс 12мм, под 6мм ручку, 15см МASTER COLOR 30-1062 отличается превосходной впитываемостью и равномерным распределением ЛКМ на гладких и полушероховатых поверхностях.