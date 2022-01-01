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Валик Master Color 30-1062, 150 мм
160 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик Master Color 30-1062, 150 мм
    Арт. О00000025672
    Валик Master Color 30-1062, 150 мм
    Валик Master Color 30-1062, 150 мм
    Валик Master Color 30-1062, 150 мм
      Валик Master Color 30-1062, 150 мм
      Валик Master Color 30-1062, 150 мм
      Валик Master Color 30-1062, 150 мм

      Валик Master Color 30-1062, 150 мм

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025672

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик, ядро 15мм, полиамид, ворс 12мм, под 6мм ручку, 15см МASTER COLOR 30-1062 отличается превосходной впитываемостью и равномерным распределением ЛКМ на гладких и полушероховатых поверхностях.

        Преимущества

        • Предназначается для работы с красками на водной основе
        • Шубка надежно закреплена путем термосинтеза
        • Диаметр ролика равен 15/35 мм