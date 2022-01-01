Валик Master Color 30-1062, 150 мм
Арт. О00000025672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|полиакрил
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- Валик, ядро 15мм, полиамид, ворс 12мм, под 6мм ручку, 15см МASTER COLOR 30-1062 отличается превосходной впитываемостью и равномерным распределением ЛКМ на гладких и полушероховатых поверхностях.
Преимущества
- Предназначается для работы с красками на водной основе
- Шубка надежно закреплена путем термосинтеза
- Диаметр ролика равен 15/35 мм