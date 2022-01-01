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Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм
370 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм
    Арт. О00000033513
    Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм
    Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм
    Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм
    Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм
      Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм
      Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм
      Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм
      Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм

      Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033513

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		микрофибра
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик Master Color 30-0842 - используется для красок на водной основе.  Идеально подходит для окрашивания стен и потолков.

        Преимущества

        • Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм
        • Микроволокна Micromix не создают капель, что позволяет уменьшить разбрызгивание
        • Высокая износостойкость, не ворсит
        • Способ крепления шубки: термосинтез