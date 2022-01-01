Валик Master Color 30-0842, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 180 мм

Преимущества

Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм

Микроволокна Micromix не создают капель, что позволяет уменьшить разбрызгивание

Высокая износостойкость, не ворсит

Способ крепления шубки: термосинтез



Валик Master Color 30-0842 - используется для красок на водной основе. Идеально подходит для окрашивания стен и потолков.