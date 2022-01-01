Валик Master Color 30-0807, 250 мм
Арт. О00000025665
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|валик без ручки
|
Материал валика
|полиакрил
С этим товаром смотрят
- Валик, ядро 48мм, полиакрил, ворс 18мм, под 8мм ручку, 25см МASTER COLOR 30-0807 используется для работы с вододисперсионными красками, предназначен для окрашивания полушероховатых и грубых поверхностей.
Преимущества
- Шубка ролика выполнена из полиакрила, основа - из полипропилена
- Изделие крепится на ручку 8 мм при помощи трехточечной системы
- Диаметр валика составляет 48/78 мм