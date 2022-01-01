Валик Master Color 30-0807, 250 мм

Преимущества

Шубка ролика выполнена из полиакрила, основа - из полипропилена

Изделие крепится на ручку 8 мм при помощи трехточечной системы

Диаметр валика составляет 48/78 мм

Валик, ядро 48мм, полиакрил, ворс 18мм, под 8мм ручку, 25см МASTER COLOR 30-0807 используется для работы с вододисперсионными красками, предназначен для окрашивания полушероховатых и грубых поверхностей.