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Валик Master Color 30-0807, 250 мм
290 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик Master Color 30-0807, 250 мм
    Арт. О00000025665
    Валик Master Color 30-0807, 250 мм
    Валик Master Color 30-0807, 250 мм
    Валик Master Color 30-0807, 250 мм
    Валик Master Color 30-0807, 250 мм
    Валик Master Color 30-0807, 250 мм
    Валик Master Color 30-0807, 250 мм
    Валик Master Color 30-0807, 250 мм
    Валик Master Color 30-0807, 250 мм
      Валик Master Color 30-0807, 250 мм
      Валик Master Color 30-0807, 250 мм
      Валик Master Color 30-0807, 250 мм
      Валик Master Color 30-0807, 250 мм
      Валик Master Color 30-0807, 250 мм
      Валик Master Color 30-0807, 250 мм
      Валик Master Color 30-0807, 250 мм
      Валик Master Color 30-0807, 250 мм

      Валик Master Color 30-0807, 250 мм

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025665

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик, ядро 48мм, полиакрил, ворс 18мм, под 8мм ручку, 25см МASTER COLOR 30-0807 используется для работы с вододисперсионными красками, предназначен для окрашивания полушероховатых и грубых поверхностей.

        Преимущества

        • Шубка ролика выполнена из полиакрила, основа - из полипропилена
        • Изделие крепится на ручку 8 мм при помощи трехточечной системы
        • Диаметр валика составляет 48/78 мм