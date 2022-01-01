Валик Master Color 30-0817, 250 мм
Арт. О00000025667
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|полиакрил
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- Валик Master Color 30-0817, 250 мм имеет полипропиленовую основу, в диаметре составляет 58/88 мм, высота ворса шубки из полиакрила - 18 мм.
Преимущества
- Используется для крепления на ручку 8 мм
- Надежная фиксация производится при помощи трехточечной системы
- Представленный ролик используется для окраски фасадов специальными составами