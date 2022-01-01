Валик Master Color 30-1092, 100 мм

Преимущества

Ролик совместим с лазурями, пропитками и антисептиками

Малый вес

Валик, ядро 15мм, микрофибра, ворс 9мм, под 6мм ручку, 10см МASTER COLOR 30-1092 оснащен шубкой из микроволокна. Такой материал хорошо впитывает и равномерно распределяет необходимый состав по гладким и полушероховатым поверхностям.