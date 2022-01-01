Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Валик Master Color 30-1092, 100 мм
60 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик Master Color 30-1092, 100 мм
    Арт. О00000025675
    Валик Master Color 30-1092, 100 мм
    Валик Master Color 30-1092, 100 мм
    Валик Master Color 30-1092, 100 мм
      Валик Master Color 30-1092, 100 мм
      Валик Master Color 30-1092, 100 мм
      Валик Master Color 30-1092, 100 мм

      Валик Master Color 30-1092, 100 мм

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025675

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      1 150 ₽
      5.0
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      Электроды Ресанта МР-3 (3 мм,1 кг)
      430 ₽
      5.0
      Электроды Ресанта МР-3 (3 мм,1 кг)
      Полумаска фильтрующая формованная Исток 892517
      100 ₽
      Полумаска фильтрующая формованная Исток 892517
      Валик Master Color 30-1041, 100 мм
      100 ₽
      Валик Master Color 30-1041, 100 мм
      Валик Master Color 30-1083, 100 мм
      65 ₽
      Валик Master Color 30-1083, 100 мм
      Валик Master Color 30-1091, 100 мм
      140 ₽
      Валик Master Color 30-1091, 100 мм
      Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1222, 100-150 мм
      130 ₽
      Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1222, 100-150 мм
      Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1223, 100-150 мм
      165 ₽
      Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1223, 100-150 мм
      Шлифовальная губка Master Color 30-5304, средняя/грубая, 100x70x25 мм, карбид кремния
      115 ₽
      Шлифовальная губка Master Color 30-5304, средняя/грубая, 100x70x25 мм, карбид кремния
      Полумаска фильтрующая формованная Исток 892507 с клапаном выдоха
      120 ₽
      4.0
      Полумаска фильтрующая формованная Исток 892507 с клапаном выдоха
      Штуцер Belamos YM5805 (внутренняя резьба, 3/4")
      34 ₽
      5.0
      Штуцер Belamos YM5805 (внутренняя резьба, 3/4")
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик, ядро 15мм, микрофибра, ворс 9мм, под 6мм ручку, 10см МASTER COLOR 30-1092 оснащен шубкой из микроволокна. Такой материал хорошо впитывает и равномерно распределяет необходимый состав по гладким и полушероховатым поверхностям.

        Преимущества

        • Ролик совместим с лазурями, пропитками и антисептиками
        • Малый вес