Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лопата совковая МЛШЗ Мрамор 245987, б/чер., рельсовая сталь, 23х27.5см х1.5мм
360 ₽
Совковые лопаты
    Лопата совковая МЛШЗ Мрамор 245987, б/чер., рельсовая сталь, 23х27.5см х1.5мм
    Арт. О00000019594
    Лопата совковая МЛШЗ Мрамор 245987, б/чер., рельсовая сталь, 23х27.5см х1.5мм

      Лопата совковая МЛШЗ Мрамор 245987, б/чер., рельсовая сталь, 23х27.5см х1.5мм

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000019594

      Характеристики

      Производитель
      		МЛШЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		275
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лопата совковая МЛШЗ Мрамор 245987- прочная и надежная совковая лопата из рельсовой стали. Без черенка. Обладает высокой прочностью, устойчива к деформациям и ударам.

        Преимущества

        • Имеет жесткий профиль за счет широких боковых ребер
        • Для надежности закрепления черенка есть 2 отверстия