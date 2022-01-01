Лопата совковая МЛШЗ Мрамор 245987, б/чер., рельсовая сталь, 23х27.5см х1.5мм

Преимущества

Имеет жесткий профиль за счет широких боковых ребер

Для надежности закрепления черенка есть 2 отверстия

Лопата совковая МЛШЗ Мрамор 245987- прочная и надежная совковая лопата из рельсовой стали. Без черенка. Обладает высокой прочностью, устойчива к деформациям и ударам.