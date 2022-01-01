Лопата совковая МЛШЗ Мрамор 245987, б/чер., рельсовая сталь, 23х27.5см х1.5мм
Арт. О00000019594
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|совковая
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Общая длина, мм
|275
- Лопата совковая МЛШЗ Мрамор 245987- прочная и надежная совковая лопата из рельсовой стали. Без черенка. Обладает высокой прочностью, устойчива к деформациям и ударам.
Преимущества
- Имеет жесткий профиль за счет широких боковых ребер
- Для надежности закрепления черенка есть 2 отверстия