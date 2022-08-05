Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)

Газонокосилка Mountfield SP53 Elite – легкий в обращении прибор, предназначенный для ухода за зеленью на участке. Это может быть как искусственно выращенный газон, так и дикая растительность. Косилка обладает бензиновым двигателем мощностью 3,3 кВт, оснащена сиденьем для комфортного управления. Широкие колеса агрегата с легкостью проходят по неровному грунту. Шасси выполнено из стали, что повышает его срок службы. Ширина кошения травы составляет 51 см, что делает газонокосилку Mountfield SP53 Elite идеальной для работы на территории с большой площадью. Высота среза регулируется в диапазоне от 22 до 80 мм специальным рычагом. Срезанная трава попадает в тканевый 60-ти литровый травосборник, мульчируется или выбрасывается позади косилки в зависимости от выбранного оператором режима. Купить Mountfield SP53 Elite в Интернет-магазине “Бигам” можно с доставкой в любой город страны.

Преимущества:

Мощный двигатель Honda GCVx170 Autochoke;

Самоходная модель;

Ширина реза 51 см;

Регулировка высоты реза от 22 до 80 мм одним рычагом;

Текстильный травосборник на 60 литров;

Большие задние колеса для работе на неровной поверхности;

Мульчирующая заглушка в комплекте;

3 режима: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс;

Гарантия – 2 года.

Комплектация: