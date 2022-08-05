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Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
5.0
1
64 490 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Арт. О00000039425
5.0
1
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
  • Персональная скидка
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)
Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)

Самоходная газонокосилка Mountfield SP53 Elite (2L0536038/M21)

Дарим скидки за
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64 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000039425
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Словакия
Родина бренда
Англия
Большие задние колеса
Да
Трансмиссия
механическая
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
64 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Газонокосилка Mountfield SP53 Elite – легкий в обращении прибор, предназначенный для ухода за зеленью на участке. Это может быть как искусственно выращенный газон, так и дикая растительность. Косилка обладает бензиновым двигателем мощностью 3,3 кВт, оснащена сиденьем для комфортного управления. Широкие колеса агрегата с легкостью проходят по неровному грунту. Шасси выполнено из стали, что повышает его срок службы. Ширина кошения травы составляет 51 см, что делает газонокосилку Mountfield SP53 Elite идеальной для работы на территории с большой площадью. Высота среза регулируется в диапазоне от 22 до 80 мм специальным рычагом. Срезанная трава попадает в тканевый 60-ти литровый травосборник, мульчируется или выбрасывается позади косилки в зависимости от выбранного оператором режима. Купить Mountfield SP53 Elite в Интернет-магазине “Бигам” можно с доставкой в любой город страны.

    Преимущества:

    • Мощный двигатель Honda GCVx170 Autochoke;
    • Самоходная модель;
    • Ширина реза 51 см;
    • Регулировка высоты реза от 22 до 80 мм одним рычагом;
    • Текстильный травосборник на 60 литров;
    • Большие задние колеса для работе на неровной поверхности;
    • Мульчирующая заглушка в комплекте;
    • 3 режима: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс;
    • Гарантия – 2 года.

    Комплектация:

    • Газонокосилка;
    • Травосборник;
    • Мульчирующая заглушка;
    • Инструкция по эксплуатации;
    • Гарантийный талон;
    • Упаковка.