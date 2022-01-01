Насос дренажный Marina ECM 100 VS

Преимущества

Не требует особого обслуживания

Подача воды возможна с глубины до 9 метров

Насос поставляется в полностью готовом к использованию виде

Насос с высокой производительностью 300 литров в минуту

Предназначен для длительной работы

Компактность позволяет без труда перевозить насос

Погружной дренажный насос Speroni ECM 100-VS предназначен для промышленного или бытового применения. Используется для выкачивания жидкости из затопленных сооружений, подвалов, канав, прудов и резервуаров. Насос обладает высокой производительностью 18000 литров в час и способен перекачивать воду температурой до 35°С.