Насос дренажный Marina ECM 100 VS
Арт. X1692372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной дренажный насос Speroni ECM 100-VS предназначен для промышленного или бытового применения. Используется для выкачивания жидкости из затопленных сооружений, подвалов, канав, прудов и резервуаров. Насос обладает высокой производительностью 18000 литров в час и способен перекачивать воду температурой до 35°С.
Преимущества
- Не требует особого обслуживания
- Подача воды возможна с глубины до 9 метров
- Насос поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Насос с высокой производительностью 300 литров в минуту
- Предназначен для длительной работы
- Компактность позволяет без труда перевозить насос