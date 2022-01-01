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Насос дренажный Marina ECM 100 VS
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный Marina ECM 100 VS
    Арт. X1692372
    Насос дренажный Marina ECM 100 VS

      Насос дренажный Marina ECM 100 VS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692372

      Характеристики

      Производитель
      		Speroni
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос Speroni ECM 100-VS предназначен для промышленного или бытового применения. Используется для выкачивания жидкости из затопленных сооружений, подвалов, канав, прудов и резервуаров. Насос обладает высокой производительностью 18000 литров в час и способен перекачивать воду температурой до 35°С.

        Преимущества 

        • Не требует особого обслуживания
        • Подача воды возможна с глубины до 9 метров
        • Насос поставляется в полностью готовом к использованию виде
        • Насос с высокой производительностью 300 литров в минуту
        • Предназначен для длительной работы
        • Компактность позволяет без труда перевозить насос