Насос дренажный NEOCLIMA DP 400 CF со встроен. поплавком
Арт. X169125183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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Высокий напор
|Нет
- Дренажный насос Neoclima DP 400 CF прост в использовании. Применяется для откачивания воды из бассейнов и резервуаров. Оснащен автоматической защитой от сухого хода. Корпус изготовлен из пластика, обладающего малым весом и коррозионной стойкостью.
Преимущества
- Компактный насос
- Производительность 7000 л/час
- Прочный коррозиестойкий корпус из пластика
- Защита насоса от работы без воды
- Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса Neoclima DP 400 CF
- Крыльчатка насоса норил.