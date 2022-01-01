Насос дренажный NEOCLIMA DP 400 CF со встроен. поплавком

Преимущества

Компактный насос

Производительность 7000 л/час

Прочный коррозиестойкий корпус из пластика

Защита насоса от работы без воды

Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса Neoclima DP 400 CF

Крыльчатка насоса норил.

Дренажный насос Neoclima DP 400 CF прост в использовании. Применяется для откачивания воды из бассейнов и резервуаров. Оснащен автоматической защитой от сухого хода. Корпус изготовлен из пластика, обладающего малым весом и коррозионной стойкостью.