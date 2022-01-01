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Насос дренажный NEOCLIMA DP 400 CF со встроен. поплавком
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 400 CF со встроен. поплавком
    Арт. X169125183
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 400 CF со встроен. поплавком
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 400 CF со встроен. поплавком
      Насос дренажный NEOCLIMA DP 400 CF со встроен. поплавком
      Насос дренажный NEOCLIMA DP 400 CF со встроен. поплавком

      Насос дренажный NEOCLIMA DP 400 CF со встроен. поплавком

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125183

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос Neoclima DP 400 CF прост в использовании. Применяется для откачивания воды из бассейнов и резервуаров. Оснащен автоматической защитой от сухого хода. Корпус изготовлен из пластика, обладающего малым весом и коррозионной стойкостью.

        Преимущества 

        • Компактный насос
        • Производительность 7000 л/час
        • Прочный коррозиестойкий корпус из пластика
        • Защита насоса от работы без воды
        • Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса Neoclima DP 400 CF
        • Крыльчатка насоса норил.