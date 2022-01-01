Насос дренажный NEOCLIMA DP 750D для грязной воды (пласт) 20644
Арт. X169125154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Насос NEOCLIMA DP 750 D дренажный для грязной воды пластик 750Вт 13000л/ч. Предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.
Преимущества
- Поплавковый выключатель
- Автоматическая защита от сухого хода
- Переходник для шланга в комплекте
- Крыльчатка насоса норил