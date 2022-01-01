Насос дренажный NEOCLIMA DP 750D для грязной воды (пласт) 20644

Преимущества

Поплавковый выключатель

Автоматическая защита от сухого хода

Переходник для шланга в комплекте

Крыльчатка насоса норил

Насос NEOCLIMA DP 750 D дренажный для грязной воды пластик 750Вт 13000л/ч. Предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.