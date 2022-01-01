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Насос дренажный NEOCLIMA DP 750D для грязной воды (пласт) 20644
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 750D для грязной воды (пласт) 20644
    Арт. X169125154
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 750D для грязной воды (пласт) 20644

      Насос дренажный NEOCLIMA DP 750D для грязной воды (пласт) 20644

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125154

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос NEOCLIMA DP 750 D дренажный для грязной воды пластик 750Вт 13000л/ч. Предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.

        Преимущества

        • Поплавковый выключатель
        • Автоматическая защита от сухого хода
        • Переходник для шланга в комплекте
        • Крыльчатка насоса норил