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Дренажный насос Парма НД-550/5П 02.012.00015
5.0
3
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Парма НД-550/5П 02.012.00015
    Арт. X1691255114
    5.0
    3
    Дренажный насос Парма НД-550/5П 02.012.00015
    Дренажный насос Парма НД-550/5П 02.012.00015
      Дренажный насос Парма НД-550/5П 02.012.00015
      Дренажный насос Парма НД-550/5П 02.012.00015

      Дренажный насос Парма НД-550/5П 02.012.00015

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691255114
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Парма
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной дренажный насос Парма НД-550/5П - аппарат для быстрого откачивания жидкости с наличием механических частиц из водоемов. Используется в загородном хозяйстве. В конструкции предусмотрен поплавковый выключатель, предназначенный для защиты от "сухого хода", что исключает поломку насоса и повышает его срок службы. Насос не рекомендуется использовать для химических продуктов. Размер водоема должен быть не менее 50х50х50 см для свободного расположения поплавкового механизма на поверхности воды. Максимальный размер примесей - 5 мм.

        Преимущества

        • Поплавковый выключатель - автоматическое включение/ выключение насоса
        • Универсальный штуцер
        • Изолированный разъем питания
        • Ручка для комфортной транспортировки погружного дренажного насоса Парма НД-550/5П
        • Корпус изготовлен из пластика, не подвержен коррозии - долговечность