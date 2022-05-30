Дренажный насос Парма НД-550/5П 02.012.00015

Преимущества

Поплавковый выключатель - автоматическое включение/ выключение насоса

Универсальный штуцер

Изолированный разъем питания

Ручка для комфортной транспортировки погружного дренажного насоса Парма НД-550/5П

Корпус изготовлен из пластика, не подвержен коррозии - долговечность

Погружной дренажный насос Парма НД-550/5П - аппарат для быстрого откачивания жидкости с наличием механических частиц из водоемов. Используется в загородном хозяйстве. В конструкции предусмотрен поплавковый выключатель, предназначенный для защиты от "сухого хода", что исключает поломку насоса и повышает его срок службы. Насос не рекомендуется использовать для химических продуктов. Размер водоема должен быть не менее 50х50х50 см для свободного расположения поплавкового механизма на поверхности воды. Максимальный размер примесей - 5 мм.