Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75 Дом
Арт. X169139160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 Дом применяется для бесперебойной подачи воды из "запесоченных" скважин в частные дома. В комплект входит: насос с кабелем, гидроаккумулятор на 50 литров и панель управления с датчиком. Ресурс и надежность агрегата повышены за счет частичной работы на меньшей частоте вращения. В погружной насос установлен обратный клапан для исключения движения потока воды в обратном направлении. Пульт управления с датчиком давления позволяет программировать режим работы насоса, а также обеспечивает комфортную работу и защиту насоса от "сухого хода", перегрузок и перепадов напряжения. Внутренний диаметр скважины, колодца или другого источника должен быть от 110 мм и более. Минимальное расстояние до дна скважины - 1 метр.
Преимущества
- Защита от "сухого хода", от перепадов напряжения и перегрузки по току
- Экономия электроэнергии
- Длина кабеля 30 м
- Плавный пуск
- Гидроаккумулятор сглаживает гидроудары
- Долгий срок службы
- Подъём воды на высоту 75 м
- Электродвигатель охлаждается потоком воды
- Комплектующие из износостойких материалов
- Максимальный размер пропускаемых частиц: 1.5 мм
- Отсутствие вибрации