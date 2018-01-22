Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75 Дом
4.3
13
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75 Дом
    Арт. X169139160
    4.3
    13
    Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75 Дом
    Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75 Дом
    Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75 Дом
      Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75 Дом
      Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75 Дом
      Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75 Дом

      Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75 Дом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X169139160
      4.3
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Погружной насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 Дом применяется для бесперебойной подачи воды из "запесоченных" скважин в частные дома. В комплект входит: насос с кабелем, гидроаккумулятор на 50 литров и панель управления с датчиком. Ресурс и надежность агрегата повышены за счет частичной работы на меньшей частоте вращения. В погружной насос установлен обратный клапан для исключения движения потока воды в обратном направлении. Пульт управления с датчиком давления позволяет программировать режим работы насоса, а также обеспечивает комфортную работу и защиту насоса от "сухого хода", перегрузок и перепадов напряжения. Внутренний диаметр скважины, колодца или другого источника должен быть от 110 мм и более. Минимальное расстояние до дна скважины - 1 метр.

        Преимущества

        • Защита от "сухого хода", от перепадов напряжения и перегрузки по току
        • Экономия электроэнергии
        • Длина кабеля 30 м
        • Плавный пуск
        • Гидроаккумулятор сглаживает гидроудары
        • Долгий срок службы
        • Подъём воды на высоту 75 м
        • Электродвигатель охлаждается потоком воды
        • Комплектующие из износостойких материалов
        • Максимальный размер пропускаемых частиц: 1.5 мм
        • Отсутствие вибрации