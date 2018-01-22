Скважинный насос Джилекс Водомет 55/75 Дом

Преимущества

Защита от "сухого хода", от перепадов напряжения и перегрузки по току

Экономия электроэнергии

Длина кабеля 30 м

Плавный пуск

Гидроаккумулятор сглаживает гидроудары

Долгий срок службы

Подъём воды на высоту 75 м

Электродвигатель охлаждается потоком воды

Комплектующие из износостойких материалов

Максимальный размер пропускаемых частиц: 1.5 мм

Отсутствие вибрации

Погружной насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 Дом применяется для бесперебойной подачи воды из "запесоченных" скважин в частные дома. В комплект входит: насос с кабелем, гидроаккумулятор на 50 литров и панель управления с датчиком. Ресурс и надежность агрегата повышены за счет частичной работы на меньшей частоте вращения. В погружной насос установлен обратный клапан для исключения движения потока воды в обратном направлении. Пульт управления с датчиком давления позволяет программировать режим работы насоса, а также обеспечивает комфортную работу и защиту насоса от "сухого хода", перегрузок и перепадов напряжения. Внутренний диаметр скважины, колодца или другого источника должен быть от 110 мм и более. Минимальное расстояние до дна скважины - 1 метр.