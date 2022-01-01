Насосный агрегат вихревого типа Calpeda CTM-61 230/50 Hz
Арт. rutector_100387743
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосный агрегат вихревого типа Calpeda CTM-61 230/50 Hz для систем водоснабжения, отопления, кондиционирования, подпитки, повышения давления, пожаротушения. Особенности и преимущества:
- высокое качество и надежность;
- во всех типах насосов используются торцевые уплотнения из высокопрочной керамики;
- работают без утечек, малошумны и не требуют обслуживания;
- низкое потребление электроэнергии.