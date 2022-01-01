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Насосный агрегат вихревого типа Calpeda CTM-61 230/50 Hz
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Поверхностные насосы
    Насосный агрегат вихревого типа Calpeda CTM-61 230/50 Hz
    Арт. rutector_100387743
    Насосный агрегат вихревого типа Calpeda CTM-61 230/50 Hz

      Насосный агрегат вихревого типа Calpeda CTM-61 230/50 Hz

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100387743

      Характеристики

      Производитель
      		Calpeda
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насосный агрегат вихревого типа Calpeda CTM-61 230/50 Hz для систем водоснабжения, отопления, кондиционирования, подпитки, повышения давления, пожаротушения. Особенности и преимущества:
        • высокое качество и надежность;
        • во всех типах насосов используются торцевые уплотнения из высокопрочной керамики;
        • работают без утечек, малошумны и не требуют обслуживания;
        • низкое потребление электроэнергии.