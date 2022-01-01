Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат Calpeda MXV 25-205
Арт. rutector_100386783
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат Calpeda MXV 25-205 предназначен для повышения давления воды температурой до 110 °С в системах водоснабжения и отопления жилых зданий и промышленных предприятий. Особенности и преимущества:
- Насосные агрегаты MXV - центробежные многоступенчатые типа "IN - LINE".
- Проточная часть насоса, рабочие колеса и присоединительные фланцы выполнены из нержавеющей стали.