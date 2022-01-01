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Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат Calpeda MXV 25-205
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Поверхностные насосы
    Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат Calpeda MXV 25-205
    Арт. rutector_100386783
    Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат Calpeda MXV 25-205

      Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат Calpeda MXV 25-205

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100386783

      Характеристики

      Производитель
      		Calpeda
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат Calpeda MXV 25-205 предназначен для повышения давления воды температурой до 110 °С в системах водоснабжения и отопления жилых зданий и промышленных предприятий. Особенности и преимущества:
        • Насосные агрегаты MXV - центробежные многоступенчатые типа "IN - LINE".
        • Проточная часть насоса, рабочие колеса и присоединительные фланцы выполнены из нержавеющей стали.