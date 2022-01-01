Насосные агрегаты MXV - центробежные многоступенчатые типа "IN - LINE".

Проточная часть насоса, рабочие колеса и присоединительные фланцы выполнены из нержавеющей стали.

Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат Calpeda MXV 25-205 предназначен для повышения давления воды температурой до 110 °С в системах водоснабжения и отопления жилых зданий и промышленных предприятий. Особенности и преимущества: