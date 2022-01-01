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Очиститель салона Grass Universal-cleaner 112101, 5 кг
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Очистители двигателя
    Очиститель салона Grass Universal-cleaner 112101, 5 кг
    Арт. X131506199
    Очиститель салона Grass Universal-cleaner 112101, 5 кг

      Очиститель салона Grass Universal-cleaner 112101, 5 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506199

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель салона
      Объем, л
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Высокопенный очиститель салона Grass Universal-cleaner 112101, 5 кг - позволяет быстро избавиться от самых различных загрязнений, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. Поставляется в эргономичной таре, оснащенной удобной транспортировочной рукояткой. Данное средство дает возможность очистки велюра, искусственной кожи, текстиля, а также пластика и стекла. Разбавляется в воде (расход 50-150 г/л), может наноситься как ручным (распылитель+щетка), так и автоматическим способом. Удаляется посредством пылесоса. PH=11.

        • Состав: вода, поверхностно-активные вещества, активные компоненты, комплексообразователи, ароматизатор.