Высокопенный очиститель салона Grass Universal-cleaner 112101, 5 кг - позволяет быстро избавиться от самых различных загрязнений, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. Поставляется в эргономичной таре, оснащенной удобной транспортировочной рукояткой. Данное средство дает возможность очистки велюра, искусственной кожи, текстиля, а также пластика и стекла. Разбавляется в воде (расход 50-150 г/л), может наноситься как ручным (распылитель+щетка), так и автоматическим способом. Удаляется посредством пылесоса. PH=11.

Состав: вода, поверхностно-активные вещества, активные компоненты, комплексообразователи, ароматизатор.