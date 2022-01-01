Опрыскиватель бензиновый Caiman PS15 Standard

Преимущества

Японская форсунка для уничтожения сорняков. Форсунка изготовлена из высококачественного материала и имеет очень небольшое отверстие для распыления жидкости. Конструкция обеспечивает компактное экономичное распыление химикатов с каплями большого размера. Это исключает их разнос в ветряную погоду и не причиняет вред растущим рядом растениям, находящимся с ветряной стороны

Профессиональный японский двигатель. Опрыскиватель укомплектован профессиональным японским двигателем с рабочим объемом 23 см3 и долгим сроком службы. Двигатель установлен на 3 профессиональных амортизаторах и обеспечивает стабильную работу в течение всего срока эксплуатации. Передовые японские технологии, используемые при разработке двигателя, позволили на выходе получить большую мощность, чем у моделей других производителей с аналогичным рабочим объемом

Профессиональная японская насадка. Опрыскиватель оборудован профессиональной японской насадкой с латунным шаровым краном и удобной эргономичной рукояткой. Рукоятка выполнена из специального материала, исключающего проскальзывание в руке даже при попадании на нее жидкости

Эргономичная подвеска и держатель насадки. Опрыскиватель Caiman Standard PS15 оснащен профессиональной эргономичной подвеской, повышающей комфорт оператора в работе. Для компактного хранения с тыльной стороны бака для химикатов расположены держатели насадки опрыскивателя, которые надежно фиксируют ее в неподвижном положении

Вместительный бак для растворов емкостью 15 л. Оптимальный объем бака обеспечивает хорошую производительность без частых перерывов на долив раствора, не увеличивает вес опрыскивателя, что создает условия для комфортной работы. Бак изготовлен из устойчивого к агрессивным жидкостям прочного пластика

Регулятор оборотов двигателя под рукой оператора. Число оборотов можно регулировать, не снимая опрыскиватель со спины

Эргономичная подвеска и передовая система виброизоляции двигателя. Создают условия для комфортной работы даже в длительном периоде времени. Опрыскиватель Caiman Standard PS15 оснащен профессиональной эргономичной подвеской, повышающей комфорт оператора в работе. Для компактного хранения с тыльной стороны бака для химикатов расположены держатели насадки опрыскивателя, которые надежно фиксируют ее в неподвижном положении

Держатель насадки. С тыльной стороны бака расположен надежный фиксатор для удобного хранения насадки опрыскивателя

Широкая заливная горловина с большим сетчатым фильтром. Конструкция фильтра создает надежную фиксацию в баке. Сетчатый фильтр способствует равномерному смешиванию добавляемых химикатов и предотвращает попадание инородных частиц в емкость, что помогает избежать засорения бака или форсунок

Мерный стакан для химикатов емкостью 150 г. Идет в комплекте с опрыскивателем. Хранится под крышкой бака

Давление 8 Бар

Производительность 0,5-6,0 л/мин





Опрыскиватель бензиновый ранцевый Caiman PS15 STANDARD - модель, специально разработанная для уничтожения сорняков при работе с гербицидами. Высокое качество изготовления позволяет удерживать заявленное давление даже после 50 часов непрерывной работы, что обеспечивает высокое качество выполняемых операций. Сaiman Standard PS15 оснащен профессиональной насадкой со специальной форсункой против сорняков. Конструкция обеспечивает компактное экономичное распыление химикатов с каплями большого размера. Это исключает их разнос в ветряную погоду и не причиняет вред растущим рядом с ветряной стороны растениям. Профессиональный японский двигатель с системой легкого запуска Magic Start обеспечивает стабильную работу в течение всего срока эксплуатации. Профессиональная японская помпа Gear Type создает стабильное давление в баке и обеспечивает экономию химикатов.