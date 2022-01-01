Опрыскиватель бензиновый ранцевый PS25 Fog King

Преимущества

Профессиональная сдвоенная форсунка туманного распыления. Широкий угол распыления в 100 градусов и чрезвычайно малые отверстия формируют активное облако, которое равномерно распределяется со всех сторон на область обработки. Таким образом увеличивается эффективность нанесения при экономном расходовании препарата, что особенно ценно в случае использования дорогостоящих химикатов

Профессиональный японский двигатель с системой дистанционного запуска W-Start. Оператор может запустить двигатель, не снимая опрыскиватель со спины, чтобы сэкономить время и силы

Система качающегося бака. Угол наклона бака изменяется при ходьбе и наклонах

Запатентованная 2-поршневая помпа Piston Type. Обеспечивает высокое давление, стабильную работу и подачу жидкости, а также минимальный размер капель для образования тумана. Компактные размеры помпы облегчают вес агрегата Caiman Fog King PS25. В отличие от многих других данная конструкция имеет сцепление. Благодаря этому на малых оборотах двигателя помпа Piston Type не работает, что увеличивает срок службы узла. Металлические цилиндры рассчитаны на перекачку более 20 тонн жидкости

Профессиональная эргономичная ранцевая подвеска с боковыми стабилизаторами. Даже при изменении положения оператора опрыскиватель плотно прилегает к спине и не смещается. Это происходит за счет способности бака Caiman Fog King PS25 наклоняться вперед и благодаря боковым стабилизаторам, имеющим регулировку по ширине спины. Таким образом снижается нагрузка на позвоночник и повышается удобство работы, а значит, возрастает производительность труда оператора

Антивибрационная система V-Mount. Двигатель опрыскивателя Caiman Fog King PS25 крепится к раме при помощи V-образной опоры с резиновыми амортизаторами. Это позволяет значительно снизить уровень вибрации и повышает комфорт эксплуатации. Опрыскиватель Caiman Fog King PS25 оснащен инновационной дистанционной системой легкого запуска W-Start, благодаря которой, оператор может запускать двигатель, не снимая опрыскиватель со спины. Это в значительной степени экономит время и силы

Регулировка давления Swing System. Универсальный регулятор давления дает возможность установить необходимые для конкретных условий параметры. Доступны четыре режима: запуск, высокое давление, инсектициды, гербициды

Широкая заливная горловина с большим сетчатым фильтром. Конструкция фильтра создает надежную фиксацию в баке. Сетчатый фильтр способствует равномерному смешиванию добавляемых химикатов и предотвращает попадание инородных частиц в емкость, что помогает избежать засорения бака или форсунок

Держатель насадки. С тыльной стороны бака расположен надежный фиксатор для удобного хранения насадки опрыскивателя

Производительность 7,1 л/мин

Давление 35 Бар

Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PS25 355011. Высокопроизводительная профессиональная модель с инновационной системой распыления Fog King PS25 для внесения химикатов на сельскохозяйственные культуры, такие как овощи, кустарники и плодовые деревья высотой до 5 метров. Профессиональная японская 2-х поршневая помпа Piston Type обеспечивает стабильное давление до 35 бар и вместе с профессиональными форсунками Fog King образует мелкодисперсионное туманообразное распыление, влияющее на правильную форму плодов. Такая система гарантирует равномерное нанесение жидкости на растение со всех сторон с максимальной экономией дорогостоящих химикатов и влияет на экологичность выращиваемого продукта. Опрыскиватель Caiman Fog King PS25 - первый в мире опрыскиватель, перекачавший 20 тонн жидкости, выдерживая заявленное давление 35 бар при правильном соблюдении условий по техническому обслуживанию. Профессиональный ранцевый бензиновый опрыскиватель Caiman Fog King PS25 с высоким напором используется для борьбы с вредителями, внесения химикатов на сельхозкультуры: овощи, кустарники, плодовые деревья высотой до 5 м.