Полироль-очиститель пластика Grass Dashboard Cleaner Вишня 120107-2, 750 мл
Арт. X131506166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|полироль
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Объем, л
|0.75
- Полироль-очиститель пластика Grass Dashboard Cleaner Вишня 120107-2 - профессиональный состав для полировки и придания глянцевого блеска пластиковым, кожаным и резиновым элементам отделки салона автомобиля. Может использоваться как смазочный материал в мелких механизмах и для полировки шин. Препятствует появлению жирных пятен и оседанию пыли. Обладает приятным ароматом вишни.
Состав
- Вода, поверхностно-активные вещества, активные добавки, краситель
Меры предосторожности
- Не допускать попадания средства на прозрачные поверхности