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Полироль-очиститель пластика Grass Dashboard Cleaner Вишня 120107-2, 750 мл
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Полироли для автомобиля
    Полироль-очиститель пластика Grass Dashboard Cleaner Вишня 120107-2, 750 мл
    Арт. X131506166
    Полироль-очиститель пластика Grass Dashboard Cleaner Вишня 120107-2, 750 мл

      Полироль-очиститель пластика Grass Dashboard Cleaner Вишня 120107-2, 750 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506166

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		полироль
      Объем, л
      		0.75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полироль-очиститель пластика Grass Dashboard Cleaner Вишня 120107-2 - профессиональный состав для полировки и придания глянцевого блеска пластиковым, кожаным и резиновым элементам отделки салона автомобиля. Может использоваться как смазочный материал в мелких механизмах и для полировки шин. Препятствует появлению жирных пятен и оседанию пыли. Обладает приятным ароматом вишни.

        Состав

        • Вода, поверхностно-активные вещества, активные добавки, краситель

        Меры предосторожности

        •  Не допускать попадания средства на прозрачные поверхности