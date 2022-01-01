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Приемник для линейных лазеров Bosch LR 2 0.601.069.100
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Для уровней и нивелиров
    Приемник для линейных лазеров Bosch LR 2 0.601.069.100
    Арт. X303100413
    Приемник для линейных лазеров Bosch LR 2 0.601.069.100
    Приемник для линейных лазеров Bosch LR 2 0.601.069.100
    Приемник для линейных лазеров Bosch LR 2 0.601.069.100
      Приемник для линейных лазеров Bosch LR 2 0.601.069.100
      Приемник для линейных лазеров Bosch LR 2 0.601.069.100
      Приемник для линейных лазеров Bosch LR 2 0.601.069.100

      Приемник для линейных лазеров Bosch LR 2 0.601.069.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X303100413

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		детектор-отражатель
      Измерительная шкала
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Приемник для лазера Bosch LR 2 GLL 0.601.069.100 - компактное дополнительное оборудование, которое применяется совместно с лазерами GLL для быстрого обнаружения пульсирующих лазерных лучей с оптимальной точностью 1 мм. Рабочий диапазон составляет от 5 до 50 м. Продолжительность работы до 30 часов. Вес данной модели всего 200 г.

        Преимущества

        • Эргономичный дизайн
        • Крепление с помощью магнита
        • Угол захвата: 90°
        • Высота захвата: 4 см
        • Автоматическое отключение через 20 минут