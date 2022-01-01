Приемник для линейных лазеров Bosch LR 2 0.601.069.100

Преимущества

Эргономичный дизайн

Крепление с помощью магнита

Угол захвата: 90°

Высота захвата: 4 см

Автоматическое отключение через 20 минут

Приемник для лазера Bosch LR 2 GLL 0.601.069.100 - компактное дополнительное оборудование, которое применяется совместно с лазерами GLL для быстрого обнаружения пульсирующих лазерных лучей с оптимальной точностью 1 мм. Рабочий диапазон составляет от 5 до 50 м. Продолжительность работы до 30 часов. Вес данной модели всего 200 г.