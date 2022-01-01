Приемник для линейных лазеров Bosch LR 2 0.601.069.100
Арт. X303100413
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|детектор-отражатель
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Измерительная шкала
|Нет
- Приемник для лазера Bosch LR 2 GLL 0.601.069.100 - компактное дополнительное оборудование, которое применяется совместно с лазерами GLL для быстрого обнаружения пульсирующих лазерных лучей с оптимальной точностью 1 мм. Рабочий диапазон составляет от 5 до 50 м. Продолжительность работы до 30 часов. Вес данной модели всего 200 г.
Преимущества
- Эргономичный дизайн
- Крепление с помощью магнита
- Угол захвата: 90°
- Высота захвата: 4 см
- Автоматическое отключение через 20 минут