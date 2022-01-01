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Счетчик воды Тайпит ОХТА ГА15
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Счетчики для горячей воды
    Счетчик воды Тайпит ОХТА ГА15
    Арт. X1699284
    Счетчик воды Тайпит ОХТА ГА15

      Счетчик воды Тайпит ОХТА ГА15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      30 месяцев гарантии
      Арт. X1699284

      Характеристики

      Производитель
      		Тайпит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Фланцевое присоединение
      		Нет
      Импульсный выход
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      30 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Счетчик вод крыльчатый ОХТА предназначен для измерения объема холодной питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 5 градусов С до 40 С, и/или горячей сетевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 30 градусов С до 90 С.

        Преимущества

        • Счетчик горячей воды является универсальным и может применяться для измерения расхода холодной воды
        • Более высокие качественные характеристики при меньшей себестоимости
        • Стойкость к коррозии корпуса счетчика
        • Малый коэффициент трения и износоустойчивость
        • Обеспечение высоких качественных показателей материала продукции на протяжении долгого времени благодаря высокой стабильности поверхности