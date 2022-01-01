Счетчик воды Тайпит ОХТА ГА15

Преимущества

Счетчик горячей воды является универсальным и может применяться для измерения расхода холодной воды

Более высокие качественные характеристики при меньшей себестоимости

Стойкость к коррозии корпуса счетчика

Малый коэффициент трения и износоустойчивость

Обеспечение высоких качественных показателей материала продукции на протяжении долгого времени благодаря высокой стабильности поверхности

Счетчик вод крыльчатый ОХТА предназначен для измерения объема холодной питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 5 градусов С до 40 С, и/или горячей сетевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 30 градусов С до 90 С.