Счетчик воды Тайпит ОХТА ГА15
Арт. X1699284
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Фланцевое присоединение
|Нет
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Импульсный выход
|Нет
- Счетчик вод крыльчатый ОХТА предназначен для измерения объема холодной питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 5 градусов С до 40 С, и/или горячей сетевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 30 градусов С до 90 С.
Преимущества
- Счетчик горячей воды является универсальным и может применяться для измерения расхода холодной воды
- Более высокие качественные характеристики при меньшей себестоимости
- Стойкость к коррозии корпуса счетчика
- Малый коэффициент трения и износоустойчивость
- Обеспечение высоких качественных показателей материала продукции на протяжении долгого времени благодаря высокой стабильности поверхности