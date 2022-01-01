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Снегоотбрасыватель CHAMPION ST761E
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST761E
    Арт. champion_811
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST761E

      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST761E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_811

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		81
      Назначение
      		для дома и дачи, профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - это надёжность и качество, комфорт в работе и чистота на территории. Для начала работы требуется только нажать на специальную кнопку, и электростартер запустит двигатель. Для случаев запуска двигателя вручную (например, когда двигатель уже прогрет) имеется ручная пусковая рукоять. Установленный на снегоуборщике двигатель является верхнеклапанным 4-х тактным бензиновым агрегатом, адаптированным для работы в зимнее время, с установленной системой подкачки топлива, что значительно облегчает холодный пуск. Управляемость и маневренность снегоуборщика обеспечивается 6-ступенчатой коробкой передач при движении вперед; при движении назад в распоряжении имеется две скорости, что позволяет выбрать оптимальный темп работы с учётом количества и плотности снеговых заносов. За один проход шнек снегоуборщика способен захватить снежный покров высотой до 51 см и шириной до 61 см, благодаря чему снегоуборщик может справляться с довольно массивными снежными пластами. Сталь шнека размельчает ледяную корку и слежавшиеся пласты, а мощная крыльчатка отбрасывает готовую рыхлую снежную массу на расстояние до 14 метров, причем дальность выброса, как и высота захвата снега, регулируется вручную.

        Преимущества

        • Одноцилиндровый 4-х тактный двигатель воздушного охлаждения, верхнеклапанный
        • Электростартер обеспечивает надежный и быстрый пуск двигателя даже при очень низких температурах
        • Угол поворота разгрузочного желоба (первый/второй): 190/70 градусов
        • Разблокировка дифференциала шплинтом на колесе - маневренность
        • Широкий диапазон скоростей (6 вперед/2 назад) позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега
        • Фара 15 Вт
        • Емкость картера: 0.6 л
        • Топливо: бензин АИ-92 (неэтилированный)