Снегоотбрасыватель CHAMPION ST761E

Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - это надёжность и качество, комфорт в работе и чистота на территории. Для начала работы требуется только нажать на специальную кнопку, и электростартер запустит двигатель. Для случаев запуска двигателя вручную (например, когда двигатель уже прогрет) имеется ручная пусковая рукоять. Установленный на снегоуборщике двигатель является верхнеклапанным 4-х тактным бензиновым агрегатом, адаптированным для работы в зимнее время, с установленной системой подкачки топлива, что значительно облегчает холодный пуск. Управляемость и маневренность снегоуборщика обеспечивается 6-ступенчатой коробкой передач при движении вперед; при движении назад в распоряжении имеется две скорости, что позволяет выбрать оптимальный темп работы с учётом количества и плотности снеговых заносов. За один проход шнек снегоуборщика способен захватить снежный покров высотой до 51 см и шириной до 61 см, благодаря чему снегоуборщик может справляться с довольно массивными снежными пластами. Сталь шнека размельчает ледяную корку и слежавшиеся пласты, а мощная крыльчатка отбрасывает готовую рыхлую снежную массу на расстояние до 14 метров, причем дальность выброса, как и высота захвата снега, регулируется вручную.

Преимущества

Одноцилиндровый 4-х тактный двигатель воздушного охлаждения, верхнеклапанный

Электростартер обеспечивает надежный и быстрый пуск двигателя даже при очень низких температурах

Угол поворота разгрузочного желоба (первый/второй): 190/70 градусов

Разблокировка дифференциала шплинтом на колесе - маневренность

Широкий диапазон скоростей (6 вперед/2 назад) позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега

Фара 15 Вт

Емкость картера: 0.6 л

Топливо: бензин АИ-92 (неэтилированный)



