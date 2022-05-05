Преимущества

Изготовлен из высококачественного пластика

Ударопрочность

Эстетичный внешний вид

Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям

Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК10КП, 60x204/100 мм используется для соединения прямоугольных воздуховодов с воздухораспределителями или круглыми воздуховодами под углом 90°. Соединяются напрямую c прямоугольными воздуховодами и воздухораспределителями, имеющими фланец (например 10РК, 10АПВП). Возможно соединение с круглыми воздуховодами через соединитель соответствующего диаметра.