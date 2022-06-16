Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12 000/1-ЭМ
Арт. О00000013090
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|400x323x183
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 12000/1-ЭМ используется для выравнивания скачков напряжения в сети с целью защиты подключенных электроприборов с общей потребляемой мощностью до 12 кВт. Агрегат характеризуется высокой точностью стабилизации: при входном напряжении 140-260 В, погрешность выходного напряжения составляет всего 2%.Предусмотрена защита от перегрузок и перегрева.
Преимущества
- Высокая точность выравнивания напряжения
- Низкий уровень шума
- Малые габариты
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
- Не выключается при кратковременных перегрузках