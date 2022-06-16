Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12 000/1-ЭМ

Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 12000/1-ЭМ используется для выравнивания скачков напряжения в сети с целью защиты подключенных электроприборов с общей потребляемой мощностью до 12 кВт. Агрегат характеризуется высокой точностью стабилизации: при входном напряжении 140-260 В, погрешность выходного напряжения составляет всего 2%.Предусмотрена защита от перегрузок и перегрева.

Преимущества