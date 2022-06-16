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Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12 000/1-ЭМ
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12 000/1-ЭМ
    Арт. О00000013090
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12 000/1-ЭМ

      Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12 000/1-ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013090
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		400x323x183
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 12000/1-ЭМ используется для выравнивания скачков напряжения в сети с целью защиты подключенных электроприборов с общей потребляемой мощностью до 12 кВт. Агрегат характеризуется высокой точностью стабилизации: при входном напряжении 140-260 В, погрешность выходного напряжения составляет всего 2%.Предусмотрена защита от перегрузок и перегрева.

        Преимущества

        • Высокая точность выравнивания напряжения
        • Низкий уровень шума
        • Малые габариты
        • Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
        • Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
        • Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
        • Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
        • Не выключается при кратковременных перегрузках