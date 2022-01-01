Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 30000/3
Арт. X183164
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Нет
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Способ установки
|напольный
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Защита от перегрузки
|Да
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ЖК-дисплей
|Да
- Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 30000/3 - профессиональное устройство, используемое для защиты электроприборов от скачков напряжения. Встроенные фильтры входных и выходных помех предотвращают искривление частотной синусоиды. Благодаря широкому диапазону входного и точной стабилизации выходного напряжения, стабилизатор можно использовать для защиты высокоточного и особо чувствительного оборудования.
Преимущества
- Высокая точность выравнивания напряжения
- Малый уровень шума
- Небольшие габариты
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
- Не выключается при кратковременных перегрузках
- Защита от перегрева