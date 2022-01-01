Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 30000/3

Преимущества

Высокая точность выравнивания напряжения

Малый уровень шума

Небольшие габариты

Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения

Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона

Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех

Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения

Не выключается при кратковременных перегрузках

Защита от перегрева

Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 30000/3 - профессиональное устройство, используемое для защиты электроприборов от скачков напряжения. Встроенные фильтры входных и выходных помех предотвращают искривление частотной синусоиды. Благодаря широкому диапазону входного и точной стабилизации выходного напряжения, стабилизатор можно использовать для защиты высокоточного и особо чувствительного оборудования.