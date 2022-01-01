Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 30000/3
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 30000/3
    Арт. X183164

      Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 30000/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X183164

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Защита от перегрева
      		Нет
      Способ установки
      		напольный
      Защита от перегрузки
      		Да
      ЖК-дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 30000/3 - профессиональное устройство, используемое для защиты электроприборов от скачков напряжения. Встроенные фильтры входных и выходных помех предотвращают искривление частотной синусоиды. Благодаря широкому диапазону входного и точной стабилизации выходного напряжения, стабилизатор можно использовать для защиты высокоточного и особо чувствительного оборудования.

        Преимущества

        • Высокая точность выравнивания напряжения
        • Малый уровень шума
        • Небольшие габариты
        • Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
        • Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
        • Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
        • Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
        • Не выключается при кратковременных перегрузках
        • Защита от перегрева