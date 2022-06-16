Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-6 000/3

Преимущества

Высокая точность выравнивания напряжения

Малый уровень шума

Небольшие габариты

Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения

Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона

Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех

Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения

Не выключается при кратковременных перегрузках

Защита от перегрева





Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 6000/3 защищает электроприборы с общей потребляемой мощностью до 6 кВт от скачков напряжения и короткого замыкания.