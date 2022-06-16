Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-6 000/3
Арт. О00000013229
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|680x290x330
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 6000/3 защищает электроприборы с общей потребляемой мощностью до 6 кВт от скачков напряжения и короткого замыкания.
Преимущества
- Высокая точность выравнивания напряжения
- Малый уровень шума
- Небольшие габариты
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
- Не выключается при кратковременных перегрузках
- Защита от перегрева