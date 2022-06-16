Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-60 000/3
Арт. О00000013053
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|680x290x330
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 60000/3 используется в офисах, мастерских, частных домах, медицинских учреждениях. Основная область применения - защита от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования с общей потребляемой мощностью до 60 кВт. Предусмотрена входная и выходная фильтрация частотных помех. Внутренние элементы устройства защищены от механических повреждений металлическим корпусом.
Преимущества
- Высокая точность выравнивания напряжения
- Малый уровень шума
- Небольшие габариты
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
- Не выключается при кратковременных перегрузках
- Защита от перегрева