Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-60 000/3

Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 60000/3 используется в офисах, мастерских, частных домах, медицинских учреждениях. Основная область применения - защита от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования с общей потребляемой мощностью до 60 кВт. Предусмотрена входная и выходная фильтрация частотных помех. Внутренние элементы устройства защищены от механических повреждений металлическим корпусом.

Преимущества

Высокая точность выравнивания напряжения

Малый уровень шума

Небольшие габариты

Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения

Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона

Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех

Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения

Не выключается при кратковременных перегрузках

Защита от перегрева



