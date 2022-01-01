Муфта комб. Tebo ВН.р. 32x1" под ключ (015020508)

Преимущества

Устойчивость к воздействию повышенной температуры

Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений в трубах и фитингах позволяет избежать уменьшения внутреннего диаметра трубопровода и, таким образом, их пропускная способность остается неизменной в течение длительного времени

При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства

Комбинированная муфта с разъемным элементом с внутренней резьбой используется для получения разъемного соединения между металлической трубой и полипропиленовой.