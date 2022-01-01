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Муфта комб. Tebo ВН.р. 32x1" под ключ (015020508)
365 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта комб. Tebo ВН.р. 32x1" под ключ (015020508)
    Арт. X16913202141
    Муфта комб. Tebo ВН.р. 32x1" под ключ (015020508)

      Муфта комб. Tebo ВН.р. 32x1" под ключ (015020508)

      365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913202141

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое, сварка
      Все характеристики
      365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированная муфта с разъемным элементом с внутренней резьбой используется для получения разъемного соединения между металлической трубой и полипропиленовой.

        Преимущества

        • Устойчивость к воздействию повышенной температуры
        • Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений в трубах и фитингах позволяет избежать уменьшения внутреннего диаметра трубопровода и, таким образом, их пропускная способность остается неизменной в течение длительного времени
        • При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства