Муфта комб. Tebo ВН.р. 32x1" под ключ (015020508)
Арт. X16913202141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое, сварка
- Комбинированная муфта с разъемным элементом с внутренней резьбой используется для получения разъемного соединения между металлической трубой и полипропиленовой.
Преимущества
- Устойчивость к воздействию повышенной температуры
- Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений в трубах и фитингах позволяет избежать уменьшения внутреннего диаметра трубопровода и, таким образом, их пропускная способность остается неизменной в течение длительного времени
- При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства