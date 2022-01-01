Муфта комб. разъем. ВР 25х3/4" п/п Tebo 015020805
Арт. X169500229
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Комбинированная муфта TEBO TR-TB разъемная, внутренняя резьба, 25x3/4 015020805 применяется в водяных системах для получения разъемного соединения. Муфта выполнена из качественного материала-Polypropylene Random Copolymer, с многоэтапным контролем качества. Обладает антикоррозийными свойствами, в следствии чего, в водяной системе отсутствует ржавчина и грязь. Благодаря ровной и гладкой поверхности не происходит оседания известкового налета. Технические характеристики материала дают гарантию на долгое функционирование системы (сохраняется хорошая пропускная способность и получение чистой питьевой воды).
Преимущества
- Возможность быстрого монтажа и демонтажа системы
- Устойчивость к воздействию повышенной температуры
- Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений
- При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства
- Проявляет высокую устойчивость к широкому спектру органических и неорганических соединений
- Имеет незначительный коэффициент трения: поверхность чистая и гладкая и не удерживает в микропорах другие частицы
- Могут быть легко подсоединены к другим трубопроводам, изготовленным из различных материалов (сталь, медь, металлопластик)
- Просты в монтаже и безопасны для здоровья
- Соединение элементов легко осуществляется при помощи диффузионной сварки
- Высокий эксплуатационный срок изделий
- Обладают малым весом и легко транспортируются