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Муфта комб. разъем. ВР 25х3/4" п/п Tebo 015020805
200 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта комб. разъем. ВР 25х3/4" п/п Tebo 015020805
    Арт. X169500229
    Муфта комб. разъем. ВР 25х3/4" п/п Tebo 015020805

      Муфта комб. разъем. ВР 25х3/4" п/п Tebo 015020805

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169500229

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированная муфта TEBO TR-TB разъемная, внутренняя резьба, 25x3/4 015020805 применяется в водяных системах для получения разъемного соединения. Муфта выполнена из качественного материала-Polypropylene Random Copolymer, с многоэтапным контролем качества. Обладает антикоррозийными свойствами, в следствии чего, в водяной системе отсутствует ржавчина и грязь. Благодаря ровной и гладкой поверхности не происходит оседания известкового налета. Технические характеристики материала дают гарантию на долгое функционирование системы (сохраняется хорошая пропускная способность и получение чистой питьевой воды).

        Преимущества

        • Возможность быстрого монтажа и демонтажа системы
        • Устойчивость к воздействию повышенной температуры
        • Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений
        • При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства
        • Проявляет высокую устойчивость к широкому спектру органических и неорганических соединений
        • Имеет незначительный коэффициент трения: поверхность чистая и гладкая и не удерживает в микропорах другие частицы
        • Могут быть легко подсоединены к другим трубопроводам, изготовленным из различных материалов (сталь, медь, металлопластик)
        • Просты в монтаже и безопасны для здоровья
        • Соединение элементов легко осуществляется при помощи диффузионной сварки
        • Высокий эксплуатационный срок изделий
        • Обладают малым весом и легко транспортируются