Тепловая завеса NEOCLIMA T3C-915
Арт. 70423885
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1570x172x172
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Частота, Гц
|50
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Уровень шума, дБ
|54
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Цвет
|белый
- Электрическая тепловая завеса NEOCLIMA ТЗС-915 создает воздушный барьер, препятствующий попаданию внутрь помещения холодного воздуха и пыли. Устанавливается над дверными проемами в учебных, офисных, торговых помещениях. С помощью терморегулятора можно изменять температуру воздуха.
Преимущества:
- Плавная регулировка температуры;
- Высокая эффективность и надёжность;
- Две степени безопасности;
- Простой монтаж;
- Прибор не требует специального обслуживания.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.