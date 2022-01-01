Тепловая завеса NEOCLIMA T3C-915

Преимущества:

Плавная регулировка температуры;

Высокая эффективность и надёжность;

Две степени безопасности;

Простой монтаж;

Прибор не требует специального обслуживания.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Электрическая тепловая завеса NEOCLIMA ТЗС-915 создает воздушный барьер, препятствующий попаданию внутрь помещения холодного воздуха и пыли. Устанавливается над дверными проемами в учебных, офисных, торговых помещениях. С помощью терморегулятора можно изменять температуру воздуха.