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Тепловая завеса NEOCLIMA T3C-915
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Тепловые завесы
    Тепловая завеса NEOCLIMA T3C-915
    Арт. 70423885
    Тепловая завеса NEOCLIMA T3C-915

      Тепловая завеса NEOCLIMA T3C-915

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423885

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Габариты, мм
      		1570x172x172
      Частота, Гц
      		50
      Уровень шума, дБ
      		54
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая завеса NEOCLIMA ТЗС-915 создает воздушный барьер, препятствующий попаданию внутрь помещения холодного воздуха и пыли. Устанавливается над дверными проемами в учебных, офисных, торговых помещениях. С помощью терморегулятора можно изменять температуру воздуха.

        Преимущества:

        • Плавная регулировка температуры;
        • Высокая эффективность и надёжность;
        • Две степени безопасности;
        • Простой монтаж;
        • Прибор не требует специального обслуживания.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.