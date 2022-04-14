Трактор садовый Viking МT-5097.1 С

Преимущества

1-педальный привод с гидростатической коробкой передач. Педаль газа справа, педаль тормоза -слева. Удобный однопедальный привод с гидростатической коробкой передач

Встроенное прицепное устройство. Встроенное прицепное устройство обеспечивает простое крепление навесного оборудования

Система улавливания. Система улавливания по обе стороны газонокосилки Viking MT 5097.1 C захватывает также траву на краю и подает её на ножи

Травосборник с саблевидной ручкой. Ковшеобразный травосбоник легко опорожняется одним движением, оператору не требуется вставать с сиденья. Форма травосборника обеспечивает оптимальное заполнение. После опорожнения в нем не остается травы

Инновационное переключение вперед-назад. Для быстрой работы как будто специально создано переключение передних и задней передач. Простая механика переключения позволяет выбирать направление движения с помощью рычага переключения. Активация гидравлической коробки передач производится правой педалью

Комфортабельное сиденье. Подпружиненное, регулируемое сиденье садового трактора. Удобная регулировка позволяет выбрать оптимальное положение тела операторам разного роста и телосложения. Сиденье складывается вперед

Рабочий орган косилки с 2 наклонно расположенными ножами обеспечивает постоянно чистый и красивый газон на 95 см. Рабочий орган косилки трактора Viking MT 5097.1 C демонтируется без помощи инструментов

Механическая муфта для ножа (BC). Подключение рабочего органа косилки производится системой муфт. При ее проектировании ставилась задача обеспечить простоту обращения и максимальную передачу крутящего момента. С помощью специального сцепляющего ремня постоянно натянутый ремень рабочего органа косилки входит в зацепление через двойной шкив

Надёжная конструкция рамы. Прочная рамная конструкция с бампером по всему периметру обеспечивает устойчивость даже для навесного оборудования, такого как зимний комплект. Теперь все модели кроме MT 4097.1 SX оснащаются бампером серийно

Центральная регулировка высоты среза. Рычаг центральной регулировки высоты реза находится прямо рядом с сиденьем - он позволяет ступенчато регулировать высоту в диапазоне. Восьмиуровневая центральная регулировка кошения в диапазоне от 30 до 100 мм позволяет выбирать и устанавливать необходимую высоту кошения газона. Кошение задним ходом включается кнопкой под левой ногой оператора

Травосборник. Вместительный травосборник со звуковым сигнализатором заполнения можно опорожнять, не слезая с сиденья

Шины с профилем Turf. Большие шины для торфяников щадят газон и почти не оставляют колеи

Набор для мульчирования (опция). Комплект для мульчирования в несколько приемов превращает минитрактор - газонокосилку Viking MT 5097.1 C в мульчирующую косилку. Просто снимите травосборник и вставьте набор для мульчирования в травоулавливающий канал. Теперь скошенная трава будет мелко измельчаться в закрытом корпусе косилки, падать обратно на дернину и там перегнивать. Так газон получит дополнительные питательные вещества

Первоклассный садовый трактор Viking MT 5097.1 C с шириной захвата 95 см и 250 литровым травосборником, идеально подходит для газонов около 6000 м2. Широкий ассортимент аксессуаров, например газонные грабли, каток для газона, подборщики мусора, разбрасыватели удобрений и песка. Уникальная дека, с дефлекторами по краям и двумя режущими ножами с угловыми лопастями обеспечивают аккуратное и чистое скашивание, буквально собираю каждую травинку.