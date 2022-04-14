Трактор садовый Viking МT-5097.1 С
Арт. X1865418501
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Объем травосборника, л
|250
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Количество режимов регулировки
|8
- Первоклассный садовый трактор Viking MT 5097.1 C с шириной захвата 95 см и 250 литровым травосборником, идеально подходит для газонов около 6000 м2. Широкий ассортимент аксессуаров, например газонные грабли, каток для газона, подборщики мусора, разбрасыватели удобрений и песка. Уникальная дека, с дефлекторами по краям и двумя режущими ножами с угловыми лопастями обеспечивают аккуратное и чистое скашивание, буквально собираю каждую травинку.
Преимущества
- 1-педальный привод с гидростатической коробкой передач. Педаль газа справа, педаль тормоза -слева. Удобный однопедальный привод с гидростатической коробкой передач
- Встроенное прицепное устройство. Встроенное прицепное устройство обеспечивает простое крепление навесного оборудования
- Система улавливания. Система улавливания по обе стороны газонокосилки Viking MT 5097.1 C захватывает также траву на краю и подает её на ножи
- Травосборник с саблевидной ручкой. Ковшеобразный травосбоник легко опорожняется одним движением, оператору не требуется вставать с сиденья. Форма травосборника обеспечивает оптимальное заполнение. После опорожнения в нем не остается травы
- Инновационное переключение вперед-назад. Для быстрой работы как будто специально создано переключение передних и задней передач. Простая механика переключения позволяет выбирать направление движения с помощью рычага переключения. Активация гидравлической коробки передач производится правой педалью
- Комфортабельное сиденье. Подпружиненное, регулируемое сиденье садового трактора. Удобная регулировка позволяет выбрать оптимальное положение тела операторам разного роста и телосложения. Сиденье складывается вперед
- Рабочий орган косилки с 2 наклонно расположенными ножами обеспечивает постоянно чистый и красивый газон на 95 см. Рабочий орган косилки трактора Viking MT 5097.1 C демонтируется без помощи инструментов
- Механическая муфта для ножа (BC). Подключение рабочего органа косилки производится системой муфт. При ее проектировании ставилась задача обеспечить простоту обращения и максимальную передачу крутящего момента. С помощью специального сцепляющего ремня постоянно натянутый ремень рабочего органа косилки входит в зацепление через двойной шкив
- Надёжная конструкция рамы. Прочная рамная конструкция с бампером по всему периметру обеспечивает устойчивость даже для навесного оборудования, такого как зимний комплект. Теперь все модели кроме MT 4097.1 SX оснащаются бампером серийно
- Центральная регулировка высоты среза. Рычаг центральной регулировки высоты реза находится прямо рядом с сиденьем - он позволяет ступенчато регулировать высоту в диапазоне. Восьмиуровневая центральная регулировка кошения в диапазоне от 30 до 100 мм позволяет выбирать и устанавливать необходимую высоту кошения газона. Кошение задним ходом включается кнопкой под левой ногой оператора
- Травосборник. Вместительный травосборник со звуковым сигнализатором заполнения можно опорожнять, не слезая с сиденья
- Шины с профилем Turf. Большие шины для торфяников щадят газон и почти не оставляют колеи
- Набор для мульчирования (опция). Комплект для мульчирования в несколько приемов превращает минитрактор - газонокосилку Viking MT 5097.1 C в мульчирующую косилку. Просто снимите травосборник и вставьте набор для мульчирования в травоулавливающий канал. Теперь скошенная трава будет мелко измельчаться в закрытом корпусе косилки, падать обратно на дернину и там перегнивать. Так газон получит дополнительные питательные вещества