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Угольник 2507025 (250 мм)
5.0
2
215 ₽
Угольники
    Угольник 2507025 (250 мм)
    Арт. Х131544
    5.0
    2
    Угольник 2507025 (250 мм)

      Угольник 2507025 (250 мм)

      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131544
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Тип
      		угольник измерительный
      Длина большей стороны, мм
      		250
      Двусторонняя шкала
      		Нет
      Все характеристики
      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник столярный металлический, окрашен в желтый цвет. Размер 250 мм. Применяется для проверки прямого угла и разметки различных поверхностей. Двойная разметка позволяет проводить измерения, учитывая или не учитывая ширину рукоятки. Полотно из инструментальной стали надежно крепится к отшлифованной рукоятке строго под прямым углом.