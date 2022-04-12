Угольник 2507025 (250 мм)
Арт. Х131544
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Тип
|угольник измерительный
|
Длина большей стороны, мм
|250
|
Двусторонняя шкала
|Нет
- Угольник столярный металлический, окрашен в желтый цвет. Размер 250 мм. Применяется для проверки прямого угла и разметки различных поверхностей. Двойная разметка позволяет проводить измерения, учитывая или не учитывая ширину рукоятки. Полотно из инструментальной стали надежно крепится к отшлифованной рукоятке строго под прямым углом.