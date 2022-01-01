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Универсальный держатель Bosch MM1 для PLL 360 0.603.692.000
Найти аналог
Штативы
    Универсальный держатель Bosch MM1 для PLL 360 0.603.692.000
    Арт. X303100411
    Универсальный держатель Bosch MM1 для PLL 360 0.603.692.000
    Универсальный держатель Bosch MM1 для PLL 360 0.603.692.000
    Универсальный держатель Bosch MM1 для PLL 360 0.603.692.000
      Универсальный держатель Bosch MM1 для PLL 360 0.603.692.000
      Универсальный держатель Bosch MM1 для PLL 360 0.603.692.000
      Универсальный держатель Bosch MM1 для PLL 360 0.603.692.000

      Универсальный держатель Bosch MM1 для PLL 360 0.603.692.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X303100411

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Присоединительная резьба, дюйм
      		1/4
      Тип штатива
      		для лазерных приборов
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный держатель Bosch 0603692000 предназначен для нивелира PLL 360 Бош. Применяется для установки прибора как на горизонтальной поверхности, так и на стене, балке и т.д. 

        Преимущества

        • Возможность регулировки по высоте, тем самым позволяя точно настроить прибор для дальнейшей работы
        • Корпус держателя MM1 выполнен из прочного пластика