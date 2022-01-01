Универсальный держатель Bosch MM1 для PLL 360 0.603.692.000
Арт. X303100411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Присоединительная резьба, дюйм
|1/4
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Тип штатива
|для лазерных приборов
- Универсальный держатель Bosch 0603692000 предназначен для нивелира PLL 360 Бош. Применяется для установки прибора как на горизонтальной поверхности, так и на стене, балке и т.д.
Преимущества
- Возможность регулировки по высоте, тем самым позволяя точно настроить прибор для дальнейшей работы
- Корпус держателя MM1 выполнен из прочного пластика