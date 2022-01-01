Универсальный держатель Bosch MM1 для PLL 360 0.603.692.000

Преимущества

Возможность регулировки по высоте, тем самым позволяя точно настроить прибор для дальнейшей работы

Корпус держателя MM1 выполнен из прочного пластика

Универсальный держатель Bosch 0603692000 предназначен для нивелира PLL 360 Бош. Применяется для установки прибора как на горизонтальной поверхности, так и на стене, балке и т.д.