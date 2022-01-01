Воздуходувка Champion GВ226

Преимущества

Большая мощность двигателя

Высокооборотистый двухтактный двигатель

Компактные размеры

Мощный воздушный поток

Удобная обрезиненная ручка

Пониженная вибрация

Воздушный фильтр

Прочная пластикова труба

Воздуходув Champion GB 226 – высокопроизводительный и очень мощный садовый инструмент, предназначенный для эффективной очистки приусадебной территории от мусора. Инструмент превосходно справляется с очисткой загородного участка, а также парков или садов от бумаги, веток, листьев, и прочего мусора. Также данный агрегат можно использовать для очистки дорожек и водостоков. Представленная модель работает от долговечного бензинового двигателя, мощность которого составляет одну лошадиную силу при объеме 26 кубических сантиметров. За счет такого мотора обеспечивается достойная производительность – 612 кубических метров в час. За счет того, что двигатель устройства работает на бензине, нет абсолютно никакой зависимости от электросети и привязки к определенному месту, что позволяет использовать аппарат на большой территории. При работе воздуходувка создает оптимальный воздушный поток, который позволяет сдувать мусор в аккуратные кучи. Садовая воздуходувка имеет небольшой вес и компактные габариты, что делает работу простой и легкой, а хранение удобным. Также для комфортной эксплуатации и перемещения инструмента предусмотрена эргономичная рукоятка. Вместительность топливного бака достаточно большая, благодаря чему оператору не придется все время отвлекаться на дозаправку. Воздуходув Champion GB 226 выполнен исключительно из высококачественных материалов, что позволяет ничуть не сомневаться в долговечности этого инструмента и его надежности. С таким удобным и производительным устройством каждый ценитель порядка и чистоты сможет за короткое время навести идеальный порядок на своем участке.