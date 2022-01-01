Высоторез CHAMPION PP126
Арт. champion_701
Характеристики
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Производитель
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Объем двигателя, куб.см
|26
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Ёмкость топливного бака, л
|0.6
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Мощность, кВт
|0.75
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Число оборотов, об/мин
|3000
Высоторез Champion PP126 поможет придать дереву аккуратный вид без использования стремянки. Инструмент справится с ветками и сучьями толщиной до 20 см. Оснащен телескопической штангой, которая удлиняется до 4.25 м. Режущая головка оборудована автоматической системой смазки цепи. Воздушный фильтр прост в обслуживании и может очищаться водой.
Особенности:
- Гашение вибраций;
- Высокая производительность;
- Электронное зажигание;
- Наличие телескопической штанги (3.05 - 4.25 м);
- Автоматическая смазка шины и цепи;
- Диафрагменный карбюратор работает в любых положениях;
- Для снятия крышки воздушного фильтра необходимо лишь открутить гайку;
- Воздушный фильтр легко очищается мыльной водой;
- Наплечный ремень способствует снижению нагрузки;
- Стопор курка защитит от случайного нажатия на курок газа;