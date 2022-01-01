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Высоторез CHAMPION PP126
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Бензиновые высоторезы
    Высоторез CHAMPION PP126
    Арт. champion_701
    Высоторез CHAMPION PP126
    Высоторез CHAMPION PP126
    Высоторез CHAMPION PP126
    Высоторез CHAMPION PP126
      Высоторез CHAMPION PP126
      Высоторез CHAMPION PP126
      Высоторез CHAMPION PP126
      Высоторез CHAMPION PP126

      Высоторез CHAMPION PP126

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_701

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Объем двигателя, куб.см
      		26
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.6
      Мощность, кВт
      		0.75
      Число оборотов, об/мин
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Высоторез Champion PP126 поможет придать дереву аккуратный вид без использования стремянки. Инструмент справится с ветками и сучьями толщиной до 20 см. Оснащен телескопической штангой, которая удлиняется до 4.25 м. Режущая головка оборудована автоматической системой смазки цепи. Воздушный фильтр прост в обслуживании и может очищаться водой. 

          Особенности:

        • Гашение вибраций;
        • Высокая производительность;
        • Электронное зажигание;
        • Наличие телескопической штанги (3.05 - 4.25 м);
        • Автоматическая смазка шины и цепи;
        • Диафрагменный карбюратор работает в любых положениях;
        • Для снятия крышки воздушного фильтра необходимо лишь открутить гайку;
        • Воздушный фильтр легко очищается мыльной водой;
        • Наплечный ремень способствует снижению нагрузки;
        • Стопор курка защитит от случайного нажатия на курок газа;