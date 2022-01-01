Высоторез Champion PP126 поможет придать дереву аккуратный вид без использования стремянки. Инструмент справится с ветками и сучьями толщиной до 20 см. Оснащен телескопической штангой, которая удлиняется до 4.25 м. Режущая головка оборудована автоматической системой смазки цепи. Воздушный фильтр прост в обслуживании и может очищаться водой.

Особенности: