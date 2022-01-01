Канализационные насосы с измельчителем
Найдено: 4 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 14 980 ₽600 ВтМаксимальная производительность: 200 л/минНапряжение, В: 220Высокий напор воды: НетМощность, Вт: 600Насос: фекальный
- 10 744 ₽11 310 ₽250 ВтМаксимальная производительность: 80 л/минНапряжение, В: 220Высокий напор воды: НетМощность, Вт: 250Насос: фекальный
- -566 ₽
-
- Нет в наличии470 ВтМаксимальная производительность: 85 л/минНапряжение, В: 220Высокий напор воды: НетМощность, Вт: 470Насос: фекальный
- Нет в наличии390 ВтМаксимальная производительность: 85 л/минНапряжение, В: 220Высокий напор воды: НетМощность, Вт: 390Насос: фекальный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить канализационные насосы с измельчителем в городе Ярославль по цене от 7905 до 14980 рублей. В наличии более 4 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.