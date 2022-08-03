Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146Z
Арт. X1048041302473
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|160
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Тип
|ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146Z - это профессиональный инструмент для работы с крепежом. Его небольшие габариты позволяют работать даже в ограниченном пространстве. Эргономичная рукоятка делает работу более комфортной. Шуруповерт имеет функцию реверса. Данная модель имеет вес 1,5 кг
Преимущества
Аккумулятор в комплект шуруповерта не входит!
- Предназначен для работы с Li-Ion аккумуляторами напряжением 18В
- Высокий крутящий момент для работы с крепежом до М14
- Небольшой вес 1,5 кг для неутомительной работы
- Есть подсветка для работы в тёмных местах