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Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146Z
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146Z
    Арт. X1048041302473
    5.0
    1
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146Z
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146Z
      Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146Z
      Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146Z

      Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146Z

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302473
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		160
      Тип
      		ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146Z  - это профессиональный инструмент для работы с крепежом. Его небольшие габариты позволяют работать даже в ограниченном пространстве. Эргономичная рукоятка делает работу более комфортной. Шуруповерт имеет функцию реверса. Данная модель имеет вес 1,5 кг

        Преимущества

        • Предназначен для работы с Li-Ion аккумуляторами напряжением 18В
        • Высокий крутящий момент для работы с крепежом до М14
        • Небольшой вес 1,5 кг для неутомительной работы
        • Есть подсветка для работы в тёмных местах
        Аккумулятор в комплект шуруповерта не входит!