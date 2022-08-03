Преимущества

Предназначен для работы с Li-Ion аккумуляторами напряжением 18В

Высокий крутящий момент для работы с крепежом до М14

Небольшой вес 1,5 кг для неутомительной работы

Есть подсветка для работы в тёмных местах

Аккумулятор в комплект шуруповерта не входит!

Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146Z - это профессиональный инструмент для работы с крепежом. Его небольшие габариты позволяют работать даже в ограниченном пространстве. Эргономичная рукоятка делает работу более комфортной. Шуруповерт имеет функцию реверса. Данная модель имеет вес 1,5 кг