Ароматизатор AVS WDM-009 Fire Fresh (аром. Fire Ice/Огненный лёд) (мембранные)

Описание товара:

Парфюм Fire Ice непредсказуемый и сильный, свежий и стойкий. Призван воспеть яркую индивидуальность автомобилиста. Духи наполнены ароматом гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса. Создает приятный натуральный аромат в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость. Композиция создана на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха. Способ установки – подвесной. Температурный режим - от - 25°С до + 30°С. Изготовлен из картона и пластика, объём – 5 мл.