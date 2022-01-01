Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ароматизатор AVS WDM-009 Fire Fresh (аром. Fire Ice/Огненный лёд) (мембранные)
Найти аналог
Комплектующие для авто
    Ароматизатор AVS WDM-009 Fire Fresh (аром. Fire Ice/Огненный лёд) (мембранные)
    Арт. X1324811
    Ароматизатор AVS WDM-009 Fire Fresh (аром. Fire Ice/Огненный лёд) (мембранные)
    Ароматизатор AVS WDM-009 Fire Fresh (аром. Fire Ice/Огненный лёд) (мембранные)
      Ароматизатор AVS WDM-009 Fire Fresh (аром. Fire Ice/Огненный лёд) (мембранные)
      Ароматизатор AVS WDM-009 Fire Fresh (аром. Fire Ice/Огненный лёд) (мембранные)

      Ароматизатор AVS WDM-009 Fire Fresh (аром. Fire Ice/Огненный лёд) (мембранные)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1324811

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Тип
      		ароматизатор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Парфюм Fire Ice непредсказуемый и сильный, свежий и стойкий. Призван воспеть яркую индивидуальность автомобилиста. Духи наполнены ароматом гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса. Создает приятный натуральный аромат в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость. Композиция создана на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха. Способ установки – подвесной. Температурный режим - от - 25°С до + 30°С. Изготовлен из картона и пластика, объём – 5 мл.