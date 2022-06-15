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Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
    Арт. О00000005936
    5.0
    2
    Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
    Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
    Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
    Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
    Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
    Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
      Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
      Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
      Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
      Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
      Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
      Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)

      Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005936
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.7
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензопила CHAMPION 237-16 – инструмент бытового класса, подходит для заготовки дров, обрезания сучьев, распилки стройматериалов. Оборудована двигателем на 2 л.с.

        Преимущества

        • Праймер для подкачки топлива в карбюратор – воспользуйтесь им, чтобы легко и быстро завести пилу после долгого простоя
        • Переключатель «зима-лето» - в режиме «зима» теплый воздух из моторного отсека поступает к воздушному фильтру и карбюратору. Режим рекомендуется использовать, если температура на улице ниже 10°С
        • Боковое натяжение цепи – вы не порежетесь при ее замене или фиксации
        • Воздушный фильтр защищает двигатель от пыли и грязи. Чтобы почтить или заменить фильтр, не нужны инструменты – просто откройте защёлку на корпусе
        • Цепь смазывается автоматически. Насос регулирует подачу масла в зависимости от интенсивности работы