Бензопила Champion 237-16 (с маслом для цепи, присадкой и цепью)
Арт. О00000005936
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.7
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Праймер
|Да
Бензопила CHAMPION 237-16 – инструмент бытового класса, подходит для заготовки дров, обрезания сучьев, распилки стройматериалов. Оборудована двигателем на 2 л.с.
Преимущества
- Праймер для подкачки топлива в карбюратор – воспользуйтесь им, чтобы легко и быстро завести пилу после долгого простоя
- Переключатель «зима-лето» - в режиме «зима» теплый воздух из моторного отсека поступает к воздушному фильтру и карбюратору. Режим рекомендуется использовать, если температура на улице ниже 10°С
- Боковое натяжение цепи – вы не порежетесь при ее замене или фиксации
- Воздушный фильтр защищает двигатель от пыли и грязи. Чтобы почтить или заменить фильтр, не нужны инструменты – просто откройте защёлку на корпусе
- Цепь смазывается автоматически. Насос регулирует подачу масла в зависимости от интенсивности работы