Набор принадлежностей Bosch 2.607.019.331 X-Line Titanium, 103 предмета
Арт. 90089947
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|103
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Удлиненное
|Нет
Описание:Набор принадлежностей X-Line Titanium Bosch 2.607.019.331 состоит из наиболее востребованных для работы с дрелью и шуруповертом расходных элементов, размещенных в удобном ударопрочном пластиковом кейсе. Данный набор включает в себя сверла различного диаметра для сверления отверстий в различных материалах, биты - для работы с крепежными элементами, а также ручной инструмент и различные принадлежности.
Комплектация:
- 18 сверл по металлу HSS-TiN диаметром от 1 до 10 мм;
- 7 сверл по камню HM диаметром от 3 до 8 мм;
- 7 сверл по древесине диаметром от 3 до 10 мм;
- 3 плоскофрезерных сверла диаметром 16, 22, 32 мм;
- 4 ограничителя глубины диаметром 3, 5, 8, 10 мм;
- 40 насадок-бит длиной 25 мм: 2 х PH0, 2 х PH1, 3 х PH2, 3 х PH3, 2 х PZ0, 2 х PZ1, 3 х PZ2, 3 х PZ3, 2 х SL 4, 2 х SL 6, 2 х SL 7, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 х Т10, 2 х Т15, 2 х Т20, 2 х Т25, Т30, Т40;
- 8 торцевых головок: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм;
- 4 коронки HCS диаметром 32, 38, 45, 54 мм;
- Шаблон диаметров;
- Измерительная рулетка;
- Водяной уровень;
- Ключ с внутренним шестигранником;
- Универсальный магнитный держатель;
- Переходник для торцовых ключей;
- Переходник для коронок;
- Разводной гаечный ключ;
- Остроносые плоскогубцы;
- Пассатижи;
- Молоток;
- Зенкер.