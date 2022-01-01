Набор принадлежностей Bosch 2.607.019.331 X-Line Titanium, 103 предмета

Описание:

Комплектация:

18 сверл по металлу HSS-TiN диаметром от 1 до 10 мм;

7 сверл по камню HM диаметром от 3 до 8 мм;

7 сверл по древесине диаметром от 3 до 10 мм;

3 плоскофрезерных сверла диаметром 16, 22, 32 мм;

4 ограничителя глубины диаметром 3, 5, 8, 10 мм;

40 насадок-бит длиной 25 мм: 2 х PH0, 2 х PH1, 3 х PH2, 3 х PH3, 2 х PZ0, 2 х PZ1, 3 х PZ2, 3 х PZ3, 2 х SL 4, 2 х SL 6, 2 х SL 7, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 х Т10, 2 х Т15, 2 х Т20, 2 х Т25, Т30, Т40;

8 торцевых головок: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм;

4 коронки HCS диаметром 32, 38, 45, 54 мм;

Шаблон диаметров;

Измерительная рулетка;

Водяной уровень;

Ключ с внутренним шестигранником;

Универсальный магнитный держатель;

Переходник для торцовых ключей;

Переходник для коронок;

Разводной гаечный ключ;

Остроносые плоскогубцы;

Пассатижи;

Молоток;

Зенкер.

Набор принадлежностей X-Line Titanium Bosch 2.607.019.331 состоит из наиболее востребованных для работы с дрелью и шуруповертом расходных элементов, размещенных в удобном ударопрочном пластиковом кейсе. Данный набор включает в себя сверла различного диаметра для сверления отверстий в различных материалах, биты - для работы с крепежными элементами, а также ручной инструмент и различные принадлежности.