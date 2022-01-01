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Набор принадлежностей Bosch 2.607.019.331 X-Line Titanium, 103 предмета
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Универсальные сверла
    Набор принадлежностей Bosch 2.607.019.331 X-Line Titanium, 103 предмета
    Арт. 90089947
    Набор принадлежностей Bosch 2.607.019.331 X-Line Titanium, 103 предмета
    Набор принадлежностей Bosch 2.607.019.331 X-Line Titanium, 103 предмета
      Набор принадлежностей Bosch 2.607.019.331 X-Line Titanium, 103 предмета
      Набор принадлежностей Bosch 2.607.019.331 X-Line Titanium, 103 предмета

      Набор принадлежностей Bosch 2.607.019.331 X-Line Titanium, 103 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90089947

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество предметов, шт
      		103
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор принадлежностей X-Line Titanium Bosch 2.607.019.331 состоит из наиболее востребованных для работы с дрелью и шуруповертом расходных элементов, размещенных в удобном ударопрочном пластиковом кейсе. Данный набор включает в себя сверла различного диаметра для сверления отверстий в различных материалах, биты - для работы с крепежными элементами, а также ручной инструмент и различные принадлежности.

        Комплектация:

        • 18 сверл по металлу HSS-TiN диаметром от 1 до 10 мм;
        • 7 сверл по камню HM диаметром от 3 до 8 мм;
        • 7 сверл по древесине диаметром от 3 до 10 мм;
        • 3 плоскофрезерных сверла диаметром 16, 22, 32 мм;
        • 4 ограничителя глубины диаметром 3, 5, 8, 10 мм;
        • 40 насадок-бит длиной 25 мм: 2 х PH0, 2 х PH1, 3 х PH2, 3 х PH3, 2 х PZ0, 2 х PZ1, 3 х PZ2, 3 х PZ3, 2 х SL 4, 2 х SL 6, 2 х SL 7, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 х Т10, 2 х Т15, 2 х Т20, 2 х Т25, Т30, Т40;
        • 8 торцевых головок: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм;
        • 4 коронки HCS диаметром 32, 38, 45, 54 мм;
        • Шаблон диаметров;
        • Измерительная рулетка;
        • Водяной уровень;
        • Ключ с внутренним шестигранником;
        • Универсальный магнитный держатель;
        • Переходник для торцовых ключей;
        • Переходник для коронок;
        • Разводной гаечный ключ;
        • Остроносые плоскогубцы;
        • Пассатижи;
        • Молоток;
        • Зенкер.